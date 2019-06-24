中意警方启动第三次在华警务联合巡逻

新华社北京6月24日电（白阳、谢滨同）24日，中国和意大利警方在北京古老的永定门城楼下举行仪式，宣布2019年中意警务联合巡逻正式启动。这是中意两国第三次在华开展警务联合巡逻。

根据中国公安部和意大利内政部关于开展警务联合巡逻的谅解备忘录，公安部邀请意大利内政部派出8名警员来华，于6月24日至7月5日，在北京、上海、重庆、广州四个城市的旅游景区与中国公安民警共同开展联合巡逻。

据悉，联巡期间，意方警员将严格遵守中国法律，不携带任何武器、警械，通过提供警务建议的方式配合我公安民警开展工作，协助处理与旅华意大利游客安全有关的问题。同时，中意双方警员还将在联巡中交流警务工作经验，共同提高执法能力和水平，加深理解和互信，促进两国执法合作和中意人员往来，进而为两国关系发展做贡献。

记者了解到，为进一步维护双方海外公民安全利益，根据双方签署的合作文件，今年9月，中方将第四次派员赴意大利，与意方警员在罗马、米兰等4座城市开展联合巡逻，协助意方处理与旅意中国公民和华人安全相关问题。联巡期间，将设立专门面向华人的报警热线，并走访当地华人华侨聚集区、中资企业和机构，了解有关安全情况及需求，更好保护在意中国公民和侨民的安全。

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