首届全日本大学生中文演讲比赛在东京举行

中国驻日本大使孔铉佑为获奖选手颁奖。

人民网东京6月24日电（记者刘军国）首届全日本大学生中文演讲比赛暨第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区决赛6月22日在东京举行。中国驻日本大使孔铉佑、驻日使馆公使衔参赞胡志平、日本外务省中国蒙古第一课课长岩本桂一、樱美林大学校长畑山浩昭等出席活动。

来自武藏野大学的吉泽优多获得汉语演讲比赛特等奖，同时获得中国政府奖学金可以赴华攻读学位课程。获得汉语演讲比赛一等奖和二等奖的三名选手也同时获得资助期限分别为一学年和一学期的孔子学院奖学金。来自大阪大学的延安美穗和武藏野大学的吉泽优多、户田幸亚分获“汉语桥”世界大学生中文比赛日本赛区前三名，将被推荐赴中国参加由孔子学院总部举办的第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛决赛。中国国际航空公司为获得奖学金资助的获奖学生免费提供赴华留学的国际机票。中国驻日本大使馆将于今年暑期邀请所有参加决赛的18 名选手赴中国进行为期1周的研学旅行。

孔铉佑表示，国之交在于民相亲，国家之间的关系离不开国民之间的相互理解和友谊。中日之间地理上非常接近，但一段时期感情上却很疏远。可喜的是，在中日双方共同努力下，这种状况已在发生改变。很多日本民众想了解变化中的中国以及中国人的现实生活和想法，而每年也有近千万中国人来到日本并深入各地，努力接近日本民众，了解日本人的想法，体验日本的文化和生活。我们的共同目标都是要使两国不仅仅是地理上的近邻，而且感情上也能彼此亲近。也正是由此，才有人数众多的中国学生学习日语，也有像今天参赛的选手一样的众多的日本年轻人在学习中文。相信中国的发展，将会为学习掌握中文的日本青年提供更多的发展机会。希望各位选手以此次比赛作为一个新的跳台，努力向未来飞跃。

作为中日青少年交流促进年的一项重要活动，本次大赛由日本华人教授会议主办，孔子学院总部合办，中国驻日本大使馆、日本外务省等给予了大力支持。比赛于5月下旬在日本各地分为五个赛区进行预赛，共有来自全国50多所大学的近百名大学生参加了比赛。

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