夏威夷坠机死亡人数升至11人 洛杉矶总领馆提醒中国公民加强安全防范

新华社洛杉矶6月23日电（记者谭晶晶）美国夏威夷州瓦胡岛21日发生小型飞机坠毁事故，11人死亡。记者日前向中国驻洛杉矶总领馆确认，遇难者中没有中国公民。总领馆还提醒前往夏威夷的中国公民加强安全防范。

当地时间21日晚6时30分左右，一架双引擎飞机坠落在瓦胡岛海滩上并起火燃烧，机上11人全部遇难。目前，事故原因还在调查之中。

中国驻洛杉矶总领馆官员告诉新华社记者，在获悉有关报道后，驻洛杉矶总领馆与夏威夷警方取得联系，得知遇难者中没有中国公民。总领馆在上月发布的“夏威夷州风险提示”中曾专门提及航空跳伞、直升机观光一类户外安全风险，建议中国公民慎重参与。

总领馆提醒前往夏威夷的中国公民要注意游泳、冲浪、潜水等涉水活动以及徒步、跳伞、直升机观光等户外活动风险，留意防范飓风、海啸、火山爆发、地震、洪水、丛林火灾等自然灾害，住宿或外出均要注意防范盗抢。

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