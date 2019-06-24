印尼马鲁古省附近海域发生7.4级地震

新华社雅加达6月24日电（郑世波）印度尼西亚马鲁古省附近海域24日上午发生7.4级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间9时53分（北京时间10时53分），震中位于马鲁古省萨温拉基市西北方向289公里处海域，震源深度约为220公里。

印尼气象、气候和地球物理局记录到距离震中较近的岛屿和县市有较强震感。该机构此前发布消息说本次地震的震级为7.7级，但随后将震级修正为7.4级。本次地震发生后，该机构记录到震中附近还发生了一次5.2级余震。

该机构未就本次地震发布海啸预警，但提醒当地民众保持冷静。

另据美国地质调查局地震信息网消息，本次地震震级为7.3级，震源深度为208.3公里。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。去年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)