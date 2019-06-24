美公司将为152人举行“太空葬礼”

新华社华盛顿6月23日电（记者周舟）美国一家公司计划利用“猎鹰重型”火箭在24日深夜至25日凌晨期间发射的机会，将152名死者的骨灰送入太空，举行一次“太空葬礼”，每克骨灰收费4995美元起。

美国塞利斯蒂斯悼念航天公司（以下简称塞利斯蒂斯公司）日前宣布，该公司在即将发射的“猎鹰重型”火箭上购买了部分位置，将152人的骨灰送入太空。美国太空探索技术公司预定于24日深夜至25日凌晨的窗口期在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射“猎鹰重型”火箭。

这次发射的“猎鹰重型”火箭有多重任务。它将执行美国空军的“太空测试项目2”任务，还要将美国航天局的“深空原子钟”等设备送入太空。它计划将24颗卫星送入3个高度不同的轨道，火箭上面级将4次点火，这被认为是“挑战性最大的发射之一”。

据介绍，参加“太空葬礼”的骨灰放在一颗名为“轨道试验台”的卫星中，放置不同人骨灰的容器还可根据需求刻上“墓志铭”，有人写了“摘星星”，还有一对夫妇的“墓志铭”是“他们一同起飞”。

这次送入太空的有美航天局已故宇航员威廉·波格的骨灰，这些骨灰预计会随卫星在地球轨道上飞行约25年，最后像流星一样被燃尽。塞利斯蒂斯公司官网显示，像这样把骨灰送入地球轨道的“太空葬礼”服务价格是每克骨灰4995美元起。

该公司官网上还显示有其他类型的“太空葬礼”服务。如果只是把骨灰短暂送入零重力环境后就返回地球，每克骨灰收费2495美元起；如果把骨灰送到月球上，或是永远在太空中旅行，每克骨灰收费都是1.25万美元起。

塞利斯蒂斯公司成立于1994年，曾利用15枚火箭举行“太空葬礼”，其中8次将骨灰送入亚轨道高度后返回，6次送入地球轨道，1次以撞击方式送上月球。

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