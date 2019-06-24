英国共产党总书记：中美平等协商才能解决问题

新华社伦敦6月23日电（记者孙晓玲）英国共产党总书记罗伯特·格里菲思近日在伦敦接受新华社记者专访时表示，美国的贸易霸凌做法最终会令美国自身受害；美国应放弃挑衅，与中国平等协商解决分歧。

针对美国不断升级关税举措的做法，格里菲思说：“美国采取了非常糟糕的做法。”他说：“事实证明，美国采取的贸易霸凌措施，不会让美国在经济和贸易上得到任何好处。而且，这种做法十分不利于国际经济，其中也包括英国经济。”

格里菲思表示，随着美国经济受到自身政策的冲击，常识会逐渐占据上风。“我认为，美国会重新考虑自己的政策，因为他们是真正的失败者。这样的举措，会错失与中国扩大贸易往来的大好机会。”

格里菲思说，美国的做法不可能遏制中国的发展。“我不认为美国的行为会成功，”他说，“美国的措施不会阻止中国前进。”

对于中国的反制态度和举措，格里菲思说：“中国的反应非常谨慎、非常克制、非常成熟。”他强调说：“美国最好的做法就是放弃挑衅，用平等的姿态与中国在谈判桌上解决分歧。”

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)