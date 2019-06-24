中国驻南非大使林松添就中南经贸合作与中美关系举行媒体吹风会

人民网约翰内斯堡6月24日电 （王磊） 6月21日，中南经贸合作协议大型签约仪式在南非立法首都开普敦国际会议中心隆重举行，89家中南企业签署了93个投资贸易合作协议，金额约近20亿美元。南非新政府外长潘多尔、贸工部长帕特尔、农业部长迪迪扎、议会外委会主席马哈贝拉拉以及三部总司长、副总司长和政党、议会等高官及中南商界、媒体和中国驻南非使馆、驻开普敦总领馆外交官及华侨华人等500多人出席。

这是南非大选、新政府组成后，首次接待的外国政府大型经贸代表团，并举行如此大规模、高规格签约仪式，在当地引发各界积极反响和一致好评。

签约仪式后，南贸工部长帕特尔和林松添大使共同举行吹风会，介绍此次中国政府大型经贸代表团访南重要成果和重大意义。

林大使随后就中南合作与南非投资环境、中美在G20大阪峰会互动、美非商业峰会与中美在非竞争等热点问题回答记者提问。南农业部长迪迪扎全程出席吹风会。

林大使有关答问实录如下：

记者：当前南非开启了新时代，拉马福萨总统在新一届议会发表就职后首次国情咨文。中国政府选择在此时派大型经贸代表团访南有何考虑？对两国关系有何重要意义？能否简单介绍代表团组成情况，以及此次双方达成的重大合作成果？

林大使：中南同属发展中国家和新兴市场国家，都面临着消灭贫困的共同挑战，肩负着致力于国家发展、让人民都过上更加美好生活的共同任务。中南是全面战略伙伴，拥有中非合作论坛、金砖合作、“一带一路”倡议、南南合作四大合作机制与平台支撑，两国政治互信、经贸互利、人民友好、国际协作齐头并进，发展势头强劲。中国已成为南非实现经济社会转型发展最可靠、最重要的合作伙伴。

昨天，拉马福萨总统发表了当选后首个国情咨文，阐述了改善投资环境，致力于发展经济、创造就业、改善民生、摆脱贫困等施政纲领，绘就了南非人民实现发展振兴的“南非梦”美好蓝图。

今天，中国政府派出了由40家中国大型企业组成的强大经贸代表团到访南非商洽投资贸易合作，中南89家企业签署了93项投资、贸易合作协议，采购商品涉及铬、锰、镍、钴、铜等矿产品和水果、干果、牛肉、苜蓿草、龙虾、羊毛等农产品，总价值近20亿美元。

中国政府率先采取如此重大行动，其意义远远超出上述经贸合作本身，一是充分彰显了中方对拉马福萨总统领导南非新政府致力于经济社会转型发展的坚定政治支持；二是充分展示了中方对南非实现发展振兴的坚定信心；三是发出一个积极、明确、强有力的信号，即南非已启动发展振兴进程，进而带动国际社会更多国家、企业和游客到南非来投资、贸易和旅游。

我非常高兴地看到，南非新任国际关系与合作部长潘多尔、贸工部长帕特尔、农业部长迪迪扎、议会外委会主席马哈柏拉拉及三个部总司长、副总司长等高官以及各界人士出席并见证中南经贸合作协议签约仪式，拉马福萨总统虽因日程原因不能与会，但也通过帕特尔部长带来口信，向此次活动表达了热烈祝贺，充分表明南方对中方行动的高度赞赏和充分肯定，必将鼓舞更多中国企业到南非来开展投资贸易合作，促进两国实现共同发展。

中南、中非合作最大的特点和优势就是言出必行、高效务实。我们没有空谈，唯有行动。中方热诚欢迎美国、欧洲等发达国家也能采取切实行动，同中方一起支持南非等非洲国家实现可持续发展，而不是采取低劣手段，造谣中国来非洲制造所谓的“债务陷阱”、“债务危机”、“债务占领”，破坏中南、中非友好互利合作。

记者：吸引外资、发展经济、创造就业、消除贫困、改善民生是拉马福萨总统领导的南非新一届政府的施政要务。中方如何看待当前南非的投资环境？中南投资合作前景如何？

林大使：南非是非洲综合实力首强，拥有资源丰富、区位优越、发展基础和条件良好三大独特优势。更有拉马福萨总统这样精通经济，坚持多边主义，奉行务实外交，致力于吸引投资、发展经济、创造就业、改善民生，建设发展型政府的好总统。我们完全赞同拉马福萨总统施政理念和纲领，即当前南非面临的最大挑战或唯一的共同敌人是贫困，摆脱贫困的关键是扩大生产、创造就业，新政府的首要任务是提高政府效率，建设平安南非，改善投资环境，吸引投资、发展经济。南非是世界上投资创业和旅游最好的潜在目的地之一。

很多中国潜在投资者告诉我，他们非常想到南非来投资，但有三大关切或担忧，一是人身、财产安全；二是优惠政策和法律保障；三是政府办事效率。

我想，这是外国投资者的普遍担忧，也是南非政府改善投资环境，吸引外国投资必须优先解决的迫切问题。首先要解决治安问题，让投资者感到“安心”。没有平安南非，就没有外国投资和游客，合作与发展就无从谈起。二是要有相对竞争力的优惠政策，且必须法制化，让投资者“放心”。南非有不少鼓励投资的优惠政策，但在南非法律里找不到优惠政策。如果没有完善的外商投资法，外国投资者就会望而却步。三是提高政府服务效率，让投资者办事便利，感觉“舒心”。南非政府已设立了一些“一站式”服务点，但如何简化程序手续，真正实现“一站式”服务，还有很多功课要做。

签证申办难也是让投资者和旅游者对南非望而却步的问题。南非在中国只有3个签证官，中南合作和人员交往那么多，申办签证难可想而知。这是个技术问题，只要南非政府多派些签证官去中国即可解决。这既可增加就业，增加外汇收入，又带动旅游、促进发展。我高兴地得知南非内政部已决定就此采取行动。

此外，申办工作许可难也是一大障碍，这主要是认知问题。对华为这样的高科技企业和北京汽车如此重大投资项目，给予必要科创和高级管理人员工作许可，对项目顺利运作是十分必要的。外资项目如能实现90%以上就业本地化，都应受到欢迎。相信他们，如能在当地找到适岗人员，投资者肯定不会到中国去雇佣，因为从中国来成本太高，且必须24小时照顾。

游客拿不到签证可以不来。但投资项目科创人员和管理层拿不到签证和工作许可，他们就很难决定来投资或扩大再投资。南非应先搞清楚为什么要投资者和游客来？要不要他们来？签证是国家主权范畴，我们对南非政府作出的任何决定都表示理解，并给予充分尊重。

中国拥有14亿人口和4亿多中等收入群体的巨大消费市场，每年进口商品超过2万亿美元，对外直接投资超过1000亿美元，出国旅游约1.5亿人次。中国愿成为南非实现经济社会转型发展最强劲合作伙伴，同南非分享发展成果和市场，鼓励更多投资者和游客来南非，实现互利共赢、共同发展。

只要南非解决上述投资者和游客关切的问题，中南在投资、贸易和旅游合作方面将迎来新的广阔前景。

记者：本月底二十国集团（G20）大阪峰会即将在日本召开，习近平主席和特朗普总统将举行会晤。国际社会对中美两国在峰会期间就贸易问题达成共识，尽快停止贸易战，抱有强烈期待。请问这是否现实？当前形势下，大阪峰会能否为推进全球经济治理做出新贡献？非洲能否从中受益？

林大使：美国这一当今唯一的超级大国，为了维护自身霸权地位，实现自身“再伟大”，坚持“美国优先”政策，发起了全球贸易战，中国、印度、墨西哥和欧洲、日本等全世界无人可以幸免，破坏的是基于规则的自由贸易体系和公平、正义和法治等普世价值，给世界经济金融形势造成了严重负面影响，必然遭到全世界人民的坚决反对。

世界各国政府和人民都期待美国能尽早放弃“你输我赢”的丛林法则和冷战思维，学会同世界各国和谐相处、合作共赢。中国以最大的诚意，派出了以刘鹤副总理为团长的中方庞大代表团，同美方举行了11轮磋商，达成了一系列重要共识。

但正如大家所知，美国当今政府不按规则出牌，善于得寸进尺，强买强卖，实现本国利益最大化。美国发起的这场对华和全球贸易战何时能划上休止符，或许上帝都不知道。只有美国有能力决定发动针对任何国家的贸易战，也只有美国可以喊停。决定权在美国一边。这是对世界人民的不公，也严重破坏了民主、平等、法治精神。

贸易是互惠互利的。贸易战没有赢家。美国并未从中受益，相反自绝于中国巨大市场。今年前5个月，中国自美进口同比下降了约30%。据预测，美国将因对华贸易战失去200多万个就业岗位，美每个家庭平均将增加2000多美元开支，并使美GDP减少1%。从中长期看，美国将自绝于中国巨大市场。

6月19日，习近平主席应约同特朗普总统通话。特朗普表示期待同习近平主席在二十国集团（G20）领导人大阪峰会期间再次会晤，就双边关系和共同关心的问题进行深入沟通。习近平主席指出，中美合则两利、斗则俱伤。双方应该按照两国元首达成的共识，在相互尊重、互惠互利基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。中美作为全球最大的两个经济体，要共同发挥引领作用，推动G20大阪峰会达成积极成果，为全球市场注入信心和活力。习主席表示，愿意同特朗普总统在G20大阪峰会期间举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。

我们真诚希望美方能够听一听国际社会的理性和正义呼声，认清形势，早日回到谈判桌，尽早结束中美贸易摩擦。

G20是全球经济金融治理的重要平台。因此，国际社会对此次大阪峰会充满热切期待，希望与会领导人能够倾听世界人民呼声，发出时代最强音，坚定维护多边主义和以世贸组织为核心的自由贸易体系，坚决捍卫公平、正义和基于规则的自由贸易秩序，坚决反对任何单边主义、贸易保护主义和霸凌行径，为促进世界合作共赢、共同发展达成新共识。

除拉马福萨总统外，埃及和塞内加尔总统等非洲领导人也将作为嘉宾国领导人与会。非洲是正在崛起的大陆，发展潜力巨大。我们希望此次峰会也能够关注非洲，认真倾听非洲的声音，支持非洲实施非盟《2063年议程》。同时也希望发达国家能切实履行帮助非洲发展的责任和义务，加大对非投入，助力非洲实现自主可持续发展。

记者：目前，美国商务部副部长和助理国务卿正在莫桑比克出席第12届美非商业峰会。助理国务卿纳吉还在访问非洲。这和中方经贸代表团访南时间不谋而合，是否可以认为中美两国在非洲“打擂”？

林大使：非洲是非洲人的非洲，也是国际社会的重要组成部分。帮助非洲国家实现持久和平与可持续发展符合全世界人民的共同利益，也是国际社会的共同责任。

非洲从来不缺会议，缺的是兑现承诺的实际行动。我们欢迎美国等发达国家采取切实举措，偿还欠下非洲的历史债，履行应有的国际义务。希望美国到访非洲，能为非洲实现和平与发展注入正能量，拿出真金白银来支持非洲实现工业化和现代化，而不是拿着对非洲用了多年、且被实践证明是过时、失效的教科书，来教训非洲领导人。

我们愿意毫无保留地同美国朋友分享对非洲的看法，并同美国等国际社会其他成员携手支持非洲致力于实现持久和平与可持续发展的努力。当前，非洲国家正致力于实现工业化和农业现代化，需要国际社会大量投融资支持，以破解基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈。

据统计，目前，非洲基础设施项目五分之一由中国提供融资，三分之一由中国建设，美国出资比例仅占1.7%。

美国是世界上唯一的超级大国，对非洲却不感兴趣，除了偶尔开出空头支票外，近年来对非洲的投资、贸易、援助大幅减少。更遗憾的是，美国自己不愿干，却担心中国助力非洲实现经济独立，进而实现政治独立，不断炮制中国在非制造所谓的“债务陷阱”、“掠夺资源”、“新殖民主义”等谎言，抹黑中国，吓阻非洲，破坏中非合作进程。

非洲应是各国合作共赢的大舞台，不是大国博弈的竞技场。我们真诚希望美国朋友也能像中国一样，拿出真金白银和切实举措，为非洲建设基础设施提供投融资支持，对非洲开放市场，而不是开空头支票，或煽风点火教训非洲政府和人民，或制造假新闻，吓阻中非合作和非洲发展。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)