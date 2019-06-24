人民网讯 由于海湾地区局势持续紧张等因素，国际油价大幅上涨，涨幅达5%。

据21日出版的阿联酋《宣言报》报道，国际原油市场价格20日大幅上涨，涨幅高达5%。布伦特原油价格每桶上涨2.63美元，涨幅为4.3%，每桶为64.45美元；美国西得克萨斯中质原油价格增加了2.89美元，每桶56.65美元，涨幅高达5.4%。

报道分析称，原油价格大涨，首先是20日早些时候伊朗称在霍尔木兹海峡附近上空击落一架美制“全球鹰”无人机，国际原油市场担心美国和伊朗军事对抗升级，从而引起中东局势剧烈动荡，而全球石油总产量的20%来自这一地区地区；第二是美联储要降息以刺激美国经济发展，而且美国原油库存量下降。（安国章）

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