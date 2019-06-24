联合国难民署举办公益电影展: 讲述勇气和坚韧的故事

人民网北京6月22日电 （记者张矜若）6月20日是世界难民日，为期三天的首届联合国难民署公益电影展在中国电影资料馆开幕，参加展映的电影均聚焦难民与被迫流离失所者。

此次的纪念活动恰逢联合国难民署与中国政府开展合作40周年。“超过7000万人因战争和冲突被迫流离失所。这一数字令人震惊，但每个统计数据背后，都是一个在经历了难以想象的可怕遭遇 之后努力重建生活的人。” 联合国难民署驻华代表西旺卡·达纳帕拉说：“本届电影节的目的就是讲述这些关于勇气和坚韧的故事，故事的主角不光是难民群体，还有东道社区。”

（图片：联合国难民署驻华代表达纳帕拉在开幕式上致辞）

前知名演员、嫣然天使基金会创始人李亚鹏作为嘉宾上台演讲，“对于严峻的时代危机，我们可以做什么？我相信电影的力量。作为艺术的一个门类，它以影像的方式，让我们在想象中经历那些遭受命运碾压的人的生活，积蓄改变的可能性。”

（图片：嫣然天使基金会创始人李亚鹏在开幕式上致辞）

为期三天的电影展以《欢迎来到卡库马》作为开幕影片。该片展示了肯尼亚卡库马难民营中多样化的民族、文化和梦想。通过一名年轻难民的视角，观众将看到来自索马里、南苏丹和刚果民主共和国等国的难民与图尔卡纳人的共同生活与成长。映后，电影导演Harrison Thane和知名影评人史航出席了影片交流会。史航说：“今天，我们每个人都被自己的孤独淹没了，而电影的出现让我们去理解了他人的孤独和情感。”

（图片：联合国难民署副代表Vivian Tan主持交流会）

电影展第二天放映影片《逆转人生的舞台》。该片记录了澳大利亚的四名女性难民如何在五年时间里，以戏剧排演的方式逐渐平复性暴力带来的创伤。电影放映前，知名作家刘震云、影评人史航在论坛上分别发言。“二十多年前，当我着手要写一下这场20世纪发生在自己家乡的灾难之前，我对此竟然全然不知。不光我不知道，回到家乡很多人也不知道，这种遗忘更让我吃惊。我们一直在和遗忘作战。”刘震云说：“一部好电影可能会让人把难民遭受的苦难记得更长久一些。”

（图片：作家刘震云在论坛发言）

关于电影与公益，史航说：“6月20日，我们共同度过世界难民日，而世界上的难民，只是度过了普通的一日。电影和人道救援工作一样，都是黑暗里诞生一道白光。致敬所有加入光源的人。”

（图片：电影评论家史航在论坛发言）

“电影行业长期以来一直关注冲突和流离失所问题，相关作品包括《辛德勒的名单》、《美丽人生》和《卢旺达饭店》”，中国电影资料馆副馆长张小光介绍，“近年来，我们非常关注来自好莱坞以外的此类电影的崛起，它们为全球被迫流离失所问题提供了不同的声音和视角。”

（图片：中国电影资料馆副馆长张小光在开幕式上发言）

《逆转人生的舞台》放映之后，性别平等倡导者常梦然、联合国难民署驻华代表达纳帕拉和联合国难民署高级保护官员温玛参加了讨论会，共同探讨难民女性所面临的困境以及如何帮助她们走出暴力的阴影。

（图片：常梦然主持讨论会）

闭幕影片《何以为家》曾获得2018年戛纳电影节的评审团大奖，以及2019年奥斯卡最佳外语片奖提名。这部拍摄于黎巴嫩的影片讨论了影响黎巴嫩人和难民的诸多社会问题：童工、早婚、无国籍和贫困。该片主角由现实生活中的难民少年赞恩·阿尔·拉菲亚饰演。2012年与家人逃离叙利亚的赞恩，用自己的真实经历诠释了这个虚构的角色。

（图片：《何以为家》海报）

“《何以为家》是今年的一匹黑马。”阿里影业宣发总经理杨海表示，“影片讲述了一名黎巴嫩儿童挑起生活重担、艰难成长的故事，是一部催人泪下的现实主义佳作。它所反映出的现实问题也引发了广泛关注。”阿里影业是《何以为家》在中国的协助推广方，也是本届电影展的官方合作伙伴。

（图片：阿里影业宣发总经理杨海在开幕式上发言）

2019联合国难民署公益电影展首次尝试将流离失所者真实的故事和生活展现给中国的观众，希望这一群体将会为更多光影故事提供根基，并获得更多的关注和帮助。

（图片：联合国难民署驻华新闻官员许楠主持电影展论坛）

（本文图片均由联合国难民署驻华代表处提供）

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)