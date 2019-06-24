尼日利亚输油管发生爆炸至少8人死亡

人民网讯 阿联酋出版的《宣言报》当地时间24日报道说，位于尼日利亚东南部河流州的一输油管发生爆炸，至少有8人被炸死。报道引用河流州负责人吉拉德的话说，“得知这一事件后，我立即赶赴了现场，至少有8具烧焦的尸体，我相信还有更多的受害者。”

河流州警察局发言人纳米迪称，“事故发生在本月22日，当时一个工程小组正对输油管进行维修，现在还不知道准确的伤亡人数。发生爆炸的原因正在调查中。”

据报道，河流州是尼日利亚重要石油产区，首府哈科特是该国第二大天然良港，也是石油工业中心，尼日利亚东部地区进出口物资，尤其是石油完全从这里出口。（安国章）

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