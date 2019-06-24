尼日利亚输油管发生爆炸至少8人死亡

人民网讯 阿联酋出版的《宣言报》当地时间24日报道说，位于尼日利亚东南部河流州的一输油管发生爆炸，至少有8人被炸死。报道引用河流州负责人吉拉德的话说，“得知这一事件后，我立即赶赴了现场，至少有8具烧焦的尸体，我相信还有更多的受害者。”
河流州警察局发言人纳米迪称，“事故发生在本月22日，当时一个工程小组正对输油管进行维修，现在还不知道准确的伤亡人数。发生爆炸的原因正在调查中。”
据报道，河流州是尼日利亚重要石油产区，首府哈科特是该国第二大天然良港，也是石油工业中心，尼日利亚东部地区进出口物资，尤其是石油完全从这里出口。（安国章）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】