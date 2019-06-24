罗马发生3.7级浅层地震 暂无伤亡报道

人民网讯 据法新社报道，意大利地球物理学机构表示，罗马附近当地时间23日晚间发生规模3.7级地震。当地媒体暂人员无伤亡和建筑损毁报道。
报道说，震中在罗马以东约30公里的小镇科隆纳（Colonna）附近。当地媒体引述地方民防单位和目击者说法表示，地震未造成明显的灾损或伤亡。然而，地震于当地时间晚间8时43分来袭时，科隆纳许多居民仍逃出室外。
专家称，震源深度很浅，仅9公里，因此地震规模虽不大，大家仍能感觉到大地震动。（老任）
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