澳研究发现新型抗过敏细胞

新华社堪培拉6月24日电（记者白旭 姜晨怡）澳大利亚国立大学研究人员在免疫系统中发现了一类新细胞，这类细胞可以阻止过敏反应。这一发现给治疗哮喘、湿疹等过敏性疾病带来新路径。

这项新近发表在美国《实验医学杂志》上的研究显示，研究者分析了200多个扁桃体组织样本和这些扁桃体中的50份血液样本，确定了免疫系统一种新的细胞类型，这种细胞可以有助于预防过敏。

当过敏症患者的免疫系统对过敏源产生过度应答时，就会产生名为“免疫球蛋白E”（IgE）的抗体，该抗体会引发一系列过敏反应。

研究的作者之一、澳大利亚国立大学博士巴勃罗·卡内特说：“我们的研究表明，这种此前未被发现的细胞可以阻止过敏性疾病的关键诱因IgE的形成。”卡内特表示，这一发现为治疗过敏提供了新路径，在过敏反应的第一阶段就能产生明显效果。

澳大利亚是世界上过敏率最高的国家之一。卡内特说，大约五分之一的澳大利亚人存在某种类型的过敏情况。

澳大利亚国立大学个体免疫中心联合主任卡萝拉·比努埃萨教授说，这一发现将有助于开发更具针对性的疗法。除了目前使用的用于缓解过敏反应的抗组胺药物，研究人员未来或许能够调整免疫系统，在过敏反应开始前就阻止它。

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