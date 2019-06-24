环球军情：俄罗斯成功进行新型直升机机载多用途导弹实弹打靶

新华社莫斯科6月23日电 据俄罗斯红星电视台23日报道，俄武器研发机构近期成功进行了新型直升机机载多用途导弹首次实弹打靶。

报道说，新型导弹的发射平台为米-28NM武装直升机，导弹成功击中作为标靶的坦克模型。

俄罗斯米尔直升机制造厂总设计师谢尔比纳说，这款供直升机使用的多用途导弹威力大、射程远，可打击地面、空中、水面和水下目标，米-28NM可使用这款新型导弹在敌方防空火力覆盖范围外摧毁目标。

俄罗斯军事专家西夫科夫认为，选择米-28NM作为这款新型导弹的搭载平台并非偶然，因为这一组合能提供多种优势，现代远程防空导弹系统只能打击高速飞行的目标，打不了直升机，野战防空系统和火炮虽能打直升机，但其火力覆盖范围远小于这款新型导弹的射程。这款新型导弹可让米-28NM处于几乎不受敌方任何防空武器威胁的有利地位。

据悉，这款新型导弹近期将列装俄军。

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