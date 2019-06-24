毛里塔尼亚总统大选初步结果揭晓，前国防部长获得半数以上选票

人民网讯 据来自努瓦克肖特的消息，毛里塔尼亚总统大选23日初步结果揭晓，前国防部长默罕默德·乌尔德·加兹瓦尼获得52%的选票。

阿尔及利亚《消息报》网发自努瓦克肖特的报道说，毛里塔尼亚当地时间22日7时开始进行总统选举投票，参加此次竞选的共6名候选人，其中包括现任总统阿齐兹推举的候选人—前国防部长穆罕默德·乌尔德·加兹瓦尼和反对党候选人—前总理西迪·默罕默德·乌尔德·布巴卡尔。23日，80%的投票统计结果显示，穆罕默德·乌尔德·加兹瓦尼获得的支持票超过了50%。

“法国24小时”23日晚间也报道说，穆罕默德·乌尔德·加兹瓦尼在此次大选中赢得了52%的选票。加兹瓦尼23日晚些时候对记者发表谈话说，“尽管还有20%的选票没统计出来，但也不会改变最终结果。”报道引用毛里塔尼亚独立选举委员会的消息说，其他候选人获得的票数都在18%左右，选举最终结果已非常明显。（安国章）

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