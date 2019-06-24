毛里塔尼亚总统大选初步结果揭晓，前国防部长获得半数以上选票

人民网讯 据来自努瓦克肖特的消息，毛里塔尼亚总统大选23日初步结果揭晓，前国防部长默罕默德·乌尔德·加兹瓦尼获得52%的选票。
阿尔及利亚《消息报》网发自努瓦克肖特的报道说，毛里塔尼亚当地时间22日7时开始进行总统选举投票，参加此次竞选的共6名候选人，其中包括现任总统阿齐兹推举的候选人—前国防部长穆罕默德·乌尔德·加兹瓦尼和反对党候选人—前总理西迪·默罕默德·乌尔德·布巴卡尔。23日，80%的投票统计结果显示，穆罕默德·乌尔德·加兹瓦尼获得的支持票超过了50%。
“法国24小时”23日晚间也报道说，穆罕默德·乌尔德·加兹瓦尼在此次大选中赢得了52%的选票。加兹瓦尼23日晚些时候对记者发表谈话说，“尽管还有20%的选票没统计出来，但也不会改变最终结果。”报道引用毛里塔尼亚独立选举委员会的消息说，其他候选人获得的票数都在18%左右，选举最终结果已非常明显。（安国章）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】