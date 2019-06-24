法国面临摄氏40度酷暑 当局积极应对

人民网讯 据法新社报道，法国气象部门23日预告，6月25日周二起大部分地区将出现超过摄氏35度，甚至40度的高温。当局表示，急救单位将全力以赴。

报道说，法国气象部门预计，在来自西班牙和北非马格里布地区的热空气影响下，本次酷暑将持续至少六天。这种现象在六月份的法兰西极其罕见。就此，法国气候学家Jean Jouzel在接受记者Franck ALEXANDRE采访时谈了他的个人看法。

法国气候学家说：“巴黎市中心和城区，温度可能会比远郊或巴黎大区高出3到4度，甚至会出现5到10度的差异。这是由于有许多吸收热量的表面，首先是在市内。尤其是那些基础设施，一整天都在产生热量，从建筑到马路，而且晚上也是如此。这是个问题。热岛效应不仅出现在白天，也在晚上。因为，这些城市里通常晚上也不凉爽。”

面对2019年夏至日刚过，法兰西就将出现罕见的高温天气，法国当局表示，公共权力保证积极动员。卫生部长Agnès BUZYN承诺，面对今夏第一波高温酷暑，急救单位将竭尽全力，在工作编排上不出漏洞。（老任）

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