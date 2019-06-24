一架跳伞飞机在夏威夷坠毁 机上11人全部遇难

人民网讯 据美国中文网综合报道，夏威夷官员23日表示，22日晚上6:30左右，一架跳伞飞机在夏威夷坠毁，事故造成11人死亡。
这架飞机在欧胡岛（Oahu）西北角的林根机场 (Dillingham Airfield)起飞后坠毁并起火，无人幸存。夏威夷交通运输部最初报告称，有9人在事故中丧生，其中3人是跳伞公司的客户，6人是雇员。但夏威夷交通局23日发布推文说，官员后来“确认飞机上有11人”，并没有幸存者。
失事飞机为King Air的一架双引擎飞机，檀香山警长曼纽尔·内维斯称，该机当时正载着乘客参加高空跳伞活动，消防人员赶到现场时，整个机身都着火了。坠机现场“距离跑道很远”，当飞机坠落时，机上人员的一些家人就在机场。消防部门称详细情况正在调查。（老任）
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