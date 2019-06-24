中国孔子学院总部与沙特苏欧德国王大学签署汉语教师合作协议

人民网北京6月23日电（陈国占、赵婀娜）孔子学院总部副总干事马箭飞日前在总部会见了到访的沙特阿拉伯王国苏欧德国王大学校长巴德兰·欧麦尔一行。双方签署了《中国孔子学院总部与沙特苏欧德国王大学关于派遣汉语教师的协议》。

沙特苏欧德国王大学始建于1957年，是沙特最古老、最著名的大学，在校生7万余人。根据协议，孔子学院总部将派遣2-4名汉语教师，帮助该校开展汉语教学并筹建中文系。目前，沙特教育部已成立了中文协调委员会，正制定与孔子学院总部合作加强培养培训汉语师资计划，加快推进在沙特大中小学开展汉语教学。

马箭飞介绍，孔子学院总部与苏欧德国王大学签署重要合作协议是支持沙特开展汉语教育的实际行动和重要举措。下一步，孔子学院总部愿继续与苏欧德国王大学等沙特相关方面保持密切联系，就合作设立孔子学院、培养沙特本土教师、研发阿语版汉语教材等进行深度合作。

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