美伊紧张局势进一步升级 英媒：白宫将世界推至战争边缘

美军一架“全球鹰”无人机上周被伊朗击落后，美伊紧张局势进一步升级，尽管美国总统特朗普“最后一刻叫停”对伊朗的军事打击行动，但美国的各种打压动作却接二连三。美国媒体披露，无人机事件后美军对伊朗发动了网络攻击，伊朗导弹控制系统和情报网络成为攻击目标。特朗普表示，依然有可能对伊朗采取军事行动，并将在24日宣布新的“重大”制裁措施。面对美国的步步紧逼，伊朗军方警告，只要对伊朗打一颗子弹就将点燃美国在该地区的利益。伊朗外长扎里夫23日公布了美国无人机侵犯伊朗领空的更多证据，并称美国鹰派正试图把特朗普拖进战争陷阱。

“白宫闹剧再一次将世界推至战争边缘”，英国《卫报》23日就美伊紧张局势刊发社评说，特朗普多次受到警告，对伊朗不断升级军事和经济“极限施压”的激进政策可能会引发战争。这种长期预测的误判果真发生，在可怕的几个小时里，世界一度在战争边缘摇摆。尽管美方不承认，但一名不愿透露姓名的美国高级官员的话似乎更接近事实，他表示，美国停止空袭伊朗是因为担心这架无人机或者另一架美国无人机确实在“某个时刻”误入伊朗领空。

文章称，美国军事行动中的这种混乱不令人意外。联合国数据显示，在阿富汗和伊拉克，系统性失误(尤其是美国空军的失误)已导致成千上万平民丧生。1988年，美国海军一艘导弹巡洋舰击落一架伊朗客机，造成290人丧生。五角大楼最初否认对此负责，随后声称这架飞机构成威胁。1996年，美国终于支付了赔偿金。

美国《国会山报》网站感叹，在这场与伊朗的冲突中，华盛顿发现自己没有盟友支持，基本上是孤军作战。特朗普政府单方面退出伊核协议。从本质上说，美国的单边主义、逼迫盟友的做法、对盟友威胁加征关税等都促使美国自食其果。

“伊朗核对峙即将进入危险阶段”，彭博社23日称，伊朗最近表示，将于数日内突破伊核协议规定的浓缩铀储量上限，这可能将其与美国的冲突推向危险的新阶段。2015年达成的核协议核心内容便是限制伊朗浓缩铀的数量和纯度。华盛顿军控协会执行主任金博尔表示，特朗普政府的对伊政策加剧了爆发新的核危机的风险。（白飞 魏辉 柳玉鹏）

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