多方反对美国提出的“世纪协议”经济方案

美国白宫22日发布中东和平新方案的经济方案，打算10年内筹募超过500亿美元资金，为巴勒斯坦创造100万个就业岗位。

美方把中东和平新方案称为“世纪协议”，但巴勒斯坦、多个阿拉伯国家和一些国际组织对协议“不买账”，认定美方试图“收买巴勒斯坦人的权利”。

【事无巨细】

美国总统唐纳德·特朗普大约两年前责成他的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳等人制定中东和平新方案。白宫22日在网站上发布“世纪协议”经济部分内容，名为“和平促繁荣”，篇幅大约40页。

方案提出3项倡议，分别侧重于巴勒斯坦经济、人民生活和政府领导力，最主要目标是10年内为巴勒斯坦筹募超过500亿美元投资。这笔资金将由一家跨国银行管理，而非巴勒斯坦政府。

方案预期包括：巴勒斯坦的国内生产总值十年内至少翻番，失业率降至个位数，贫困率降低50%。

在3项倡议的框架内，方案列出多个经济项目，如花费5900万美元升级改造加沙地带最大发电站；用5000万美元在加沙地带或约旦河西岸建造一所世界一流大学；投入9000万美元改造巴勒斯坦的公路、客运站和出入境关口。

在促进旅游部分，方案预期给予巴方最多15亿美元优惠融资和5亿美元贷款，乃至提及拉姆安拉的冰激凌和纳布卢斯当地美食。

美国和巴林定于25日至26日在巴林首都麦纳麦合办主题为“和平促繁荣”的经济研讨会。美方打算把“世纪协议”经济部分内容交由会议讨论。

【质疑颇多】

方案发布不久，多国官员和分析师提出各种质疑，其中之一是这份经济方案没有政治基础支持，“没有成功的希望”，“浪费时间”。

白宫先前说，“世纪协议”的政治方案部分预期推迟至今年11月发布，原因是以色列定于9月重新举行议会选举。《华盛顿邮报》报道，美国政府有意分阶段出台经济方案和政治方案，以免遭到更多反对。

白宫发布“世纪协议”经济方案以前，多家媒体曝光政治方案内容，指认“世纪协议”试图以金钱作为杠杆，撬动巴勒斯坦方面放弃某些政治诉求，包括以经济补偿换取巴方放弃对一些土地的所有权和不能建立军队。

以色列报纸《今日以色列》5月报道，“世纪协议”试图推动在约旦河西岸和加沙地带建立一个名为“新巴勒斯坦”的国家，土地面积比“两国方案”所主张的巴勒斯坦国大为缩小。

美国哥伦比亚大学教授萨夫万·马斯里告诉路透社记者：“不能说（新发布的）方案是纯经济（方案），因为这一方案有政治属性和影响。”

卡塔尔大学政治学教授马吉德·安萨里说，新发布的经济方案“不现实”，不过是将先前“土地换和平”设想改为“金钱换和平”，是对巴勒斯坦人的“冒犯”。

约旦前外交大臣贾瓦德·阿纳尼说，美方承认耶路撒冷为以色列首都并把美国使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，使美方作为巴以问题调停人的“信誉”遭到质疑。巴勒斯坦已经宣布，美方失去调停人资格。

另外，一些分析师质疑：谁将为经济方案中提及的500亿美元“埋单”？海湾国家能否在巴以问题没有政治解决方案的情况下“掏钱”？

【前景难料】

白宫发布经济方案后，以色列能源部长尤瓦尔·施泰尼茨表示欢迎，说方案“看似很棒”，以方向来欢迎发展巴方经济、化解人道主义危机。

然而，巴勒斯坦方面重申反对“世纪协议”。巴勒斯坦解放组织执行委员会成员哈南·阿什拉维在社交媒体“推特”写道：“首先解除对加沙的封锁，阻止以色列偷窃我们的土地、资源和资金，给我们自由管控边境、空域、水域的权力，然后再看我们打造生机勃勃、繁荣的经济。”

多个阿拉伯国家的经济部长23日将在埃及首都开罗召开紧急会议。阿拉伯国家联盟助理秘书长胡萨姆·扎基22日晚告诉媒体记者，会议将讨论阿拉伯国家如何就建立巴勒斯坦国向巴方提供金融和安全网络。

巴勒斯坦方面先前说，不接受“世纪协议”，不参加在巴林举办的经济研讨会。黎巴嫩、伊拉克等国家同样抵制会议。

阿盟、伊斯兰合作组织等组织就巴以问题先前多次声明，不接受任何与国际准则相违背的协议，反对所谓“世纪协议”。

就巴方抵制巴林会议，一些分析师有不同看法，说巴方断然拒绝参会“不明智”，“听听没坏处”。

路透社报道，尽管沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、约旦、摩洛哥等国确认参加巴林会议，“世纪协议”在海湾地区所获支持“有限”。

埃及政治分析师贾迈勒·法赫米说，国土不容出卖，“这份方案更像是房地产经纪人的创意，而非政治家。即便是温和的阿拉伯国家也难以公开支持它”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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