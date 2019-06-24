原标题：美国要对伊朗追加“大制裁” “推迟”军事打击

美国总统唐纳德·特朗普22日威胁伊朗，下周将追加“大制裁”，而且他没有“放弃”军事打击，只是“推迟”。

美国媒体报道，美方20日对伊朗发动秘密网络战。

特朗普同时抛出“胡萝卜”，说如果伊方同意与美方达成新协议，会有经济好处，他愿意与伊方“做朋友”。

【挥“大棒”】

特朗普22日在社交媒体“推特”写道：“我们周一将对伊朗追加多项大制裁。”

他21日在“推特”发文，说他前一天叫停对伊朗的报复性军事打击，同时美方追加多项制裁措施。

两条推文都没有披露制裁措施细节。

伊朗伊斯兰革命卫队20日击落一架美军高空无人驾驶侦察机，认定它侵犯伊朗领空。特朗普起初批准报复性打击伊朗，行动开始前最后一刻下令中止。

特朗普22日在另一条推文中写道，“从来没有收回”打击伊朗的命令，“只是现在不执行”。

多家美国媒体22日报道，特朗普20日批准美军网络司令部对伊朗发动网络攻击。《华盛顿邮报》和美联社报道，网络攻击瘫痪了伊方控制火箭和导弹发射的电脑系统；雅虎新闻网站报道，网络攻击针对与革命卫队关联的一个“间谍团体”，后者过去数年经由网络追踪通过霍尔木兹海峡的军用和民用船只，与两艘油轮13日在阿曼湾遇袭事件有关联。美方指认油轮遇袭是伊朗方面所为，后者坚决否认。

美方和伊方没有确认或否认上述媒体报道。

【抛“萝卜”】

美国政府去年退出伊朗核问题全面协议，恢复和追加对伊朗制裁，两国关系严重恶化。

按照特朗普的说法，美方制裁重创伊方经济。他21日呼吁伊方与美方谈判并达成协议。“如果他们愿意，我们与他们可以很快达成协议。”他说，伊朗将摆脱制裁，“再次富裕和繁荣”，“我将成为他们最好的朋友”。

特朗普证实，无人机遭击落时，美军一架由飞行员驾驶的飞机在附近飞行，搭载30多人，伊朗方面没有对那架飞机开火。伊方先前说，那是一架P-8型反潜巡逻机，伊方只向无人机开火，“以示警告”。

“他们没有把它也打下来，是很明智的决定，”特朗普说，“我认为这件事很值得赞赏。”

媒体先前报道，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿力主对伊朗强硬。特朗普承认博尔顿是“绝对鹰派”，说“我还有不持那样立场的人，我听取两派人的建议，有两派人非常重要”。

【示强硬】

伊朗方面22日密集发声，警告美方不要动武。

外交部发言人阿巴斯·穆萨维说：“不管（美方）作何决定……我们不会允许伊朗国界受到侵犯。伊朗将坚决回应美方攻击和威胁。”

伊朗武装部队发言人阿布法兹勒·谢卡尔奇说，美国及其中东盟友的利益“在火药桶”上，如果美方动武，等同于“向火药桶开火”，“整个地区将陷入火海”。

革命卫队航天部队司令阿米拉利·哈吉扎德警告，如果美方再次侵犯伊朗主权，伊方将以先前方式回击。

不过，哈吉扎德同时说，美方无人机入侵伊朗领空“可能是某一名将军或其他人所为”。这句话看似“借用”自特朗普，后者20日说，伊方击落无人机可能是“一名（伊朗）将军或其他人犯的错”。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫22日在“推特”上传一张地图，重申美军无人机遭击落时处于伊朗领空。美军先前发布地图，称无人机没有进入伊朗领空。

伊朗外交部22日召见阿拉伯联合酋长国驻伊朗使馆临时代办，就美军无人机从阿联酋起飞提出“强烈抗议”。

伊朗伊斯兰共和国通讯社同一天报道，伊朗国防部一名前承包商雇员是美国中央情报局间谍，已经接受死刑处决。报道说，他名为贾拉勒·哈吉·扎瓦尔，间谍身份多年前败露，调查人员在他家中搜出文件和装备。扎瓦尔被判死刑，他的妻子因为参与间谍活动而被判处15年监禁。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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