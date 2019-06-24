特朗普暂缓“清退”非法移民 为制订方案留时间

美国总统唐纳德·特朗普22日宣布，拟在全国多座城市启动的“清退”非法移民行动暂缓两周，让国会议员利用这段时间制订化解移民危机的方案。

他22日在社交媒体“推特”写道：“应民主党人的请求，我把驱逐非法移民的行动暂缓两周，看看民主党人和共和党人能否团结起来，找到化解南部边境危机的办法……否则，驱逐行动开始！”

美国众议院议长、民主党人南希·佩洛西在“推特”欢迎特朗普的决定，说全面改革移民政策需要时间。

佩洛西21日晚打电话给特朗普，呼吁后者取消“清退”非法移民的行动。她次日早些时候在一份声明中再次敦促特朗普取消行动，说“清退”行动会“拆散”非法移民家庭，给社会注入“恐怖”气氛。

暂时不清楚国会将在两周时间内采取何种措施。法新社分析，移民改革是民主和共和两党议员长期追求的目标，但双方就一些具体内容各不相让，实质性改革难以实现。

3名不愿公开姓名的消息人士告诉美联社记者，特朗普暂缓行动不只出于政治考量，同时迫于安全压力：由于涉及突击行动的太多细节遭提前公开，入境和海关执法局担心执法人员的人身安全将受到威胁。

入境和海关执法局发言人卡萝尔·丹科22日在一份声明中说，任何涉及敏感执法行动的泄密行为都“极其恶劣”，危及执法人员的安全。

特朗普17日在社交媒体“推特”留言，说入境和海关执法局准备下周采取大规模行动，“清退”境内数以百万计非法移民，只是没有披露行动细节。多家媒体随后报道，入境和海关执法局准备23日开始，在多至10座城市逮捕并驱逐遭法院下令离境的大约2000户非法移民家庭。

美联社报道，“清退”计划触发移民维权人士的愤怒和担忧，国会民主党籍议员指认政府“残忍”。行动可能涉及的芝加哥市、休斯敦市和洛杉矶市政府或警察局表示不会予以配合。

化解移民危机是特朗普这届总统任期和谋求连任的主要着力点之一。尽管对待非法移民态度强硬，在他执政期间，非法入境美国的人数节节攀升。美国在与墨西哥边境地区拘押的非法移民总数5月增至14.4万人，达到2006年以来最高水平。

美联社报道，决定暂缓行动再次显示特朗普政府难以化解非法移民危机。（安晓萌）（新华社专特稿）

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