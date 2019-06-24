伊朗誓言坚决回应美方攻击和威胁 英国紧急调停

面对美国虚虚实实的军事威胁，伊朗22日说，“不管美方作何决定”，伊朗将坚决回应美方攻击。

美国总统唐纳德·特朗普21日证实，他一度下令军方准备打击伊朗，报复对方击落美军无人驾驶侦察机，在最后一刻取消命令。

【伊朗不退缩】

伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维22日说：“不管（美国官员）作何决定……我们不会允许伊朗国界受到侵犯。伊朗将坚决回应美方攻击和威胁。”

伊朗伊斯兰革命卫队20日宣布击落一架侵入伊朗领空的美军无人机。美方否认这一说法，称事发时无人机在国际空域。

伊朗外交部20日晚些时候发表声明谴责美方入侵行径，要求对方“承担全部责任”。伊朗21日传唤代表美国在伊朗利益的瑞士驻德黑兰大使，以示抗议。

伊朗武装部队发言人阿布法兹勒·谢卡尔奇22日警告美国“别犯错”。伊朗半官方媒体塔斯尼姆通讯社援引他的话报道：“如果伊朗的敌人，尤其是美国及其地区盟友犯错，点燃（中东）这个火药桶，美国及其利益和盟友将引火烧身。”

伊朗革命卫队防空部队司令阿米拉利·哈吉扎德接受国家电视台采访时说，伊朗在中东地区的军事基地和在海湾的航空母舰在伊朗导弹射程范围内。他说：“驻扎在这一地区的美军是一大威胁，但（伊朗）现在迎来机会……他们避而不谈与伊朗开战，因为他们心知肚明自己有多脆弱。”

【英国急调停】

英国外交部22日宣布，中东事务大臣安德鲁·默里逊定于23日访问德黑兰，帮助缓解海湾紧张局势。英国外交部说，默里逊期待与伊朗方面举行“坦诚且富建设性的对话”，敦促伊朗继续履行伊朗核问题全面协议。

美国去年5月宣布退出伊核协议并恢复对伊制裁。时隔一年，伊朗今年5月上旬宣布中止履行伊核协议部分条款，敦促其他协议签字方7月7日以前满足伊方利益诉求，否则伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。包括英国在内的其他协议签字方先前承诺寻找绕过美国制裁的途径，以维持与伊朗的贸易，但迄今没有落实。

美国今年5月停止多个伊朗原油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗原油出口，切断伊朗政府财政来源。两国紧张关系随即升级。美国向中东派出航母打击群、轰炸机特遣队、两栖舰群和“爱国者”防空导弹系统，一个月内先后两次宣布向中东增兵。

扼守海湾的霍尔木兹海峡附近连续两个月发生油轮遇袭事件，6艘来自沙特、阿联酋、挪威和日本的油轮接连遇袭。美国指认伊朗是黑手，伊朗坚决否认，指认美国做局陷害。（王宏彬）（新华社专特稿）

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