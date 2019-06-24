以“安全威胁”为由 美军将从伊拉克撤走承包商

伊拉克军方人士21日披露，美军部队准备从伊拉克首都巴格达附近一座军事基地撤走数百名军火和安保承包商人员，理由是他们面临“安全威胁”。
多名不愿公开姓名的伊拉克军官告诉路透社记者，美军准备撤走洛克希德-马丁公司和萨利波特环球公司驻在巴拉德基地的一半员工，大约400人。
巴拉德基地位于巴格达以北80公里。3枚迫击炮上周落在基地内，没有个人或组织承认制造这起事件。
上述消息人士说，美军告知伊拉克方面，这些承包商雇员随时准备搭军机走人，可能10天内分两批离开。他们说，美方声称会留“必要且有限”人手帮伊拉克军队保养F-16型战机。路透社报道，洛克希德-马丁自2014年起向伊拉克军方交付这一机型的战机。
另外两座驻有美军的伊拉克军事基地过去一周遭到火箭弹袭击，无人“认领”。伊拉克南部巴士拉省一座石油工业园区19日同样遭遇火箭弹袭击，一枚火箭弹落在美国能源巨头埃克森美孚公司员工宿舍附近。
美国国务院5月中旬以“伊朗威胁”为由，要求所有驻伊拉克“非紧要人员”撤离。美方宣布这一决定后不久，一枚火箭弹落入巴格达“绿区”，落点与美国驻伊拉克大使馆相距不远。
美方官员指认伊朗支持的伊拉克什叶派民兵发动这些袭击。美方先前说，情报显示，伊拉克什叶派民兵在美军基地附近集结兵力和部署火箭弹。伊拉克方面说，没有发现对美方人员构成威胁的行动。伊朗方面没有就这一系列事件以及美方的说法作出回应。（王宏彬）（新华社专特稿）
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