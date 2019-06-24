沙特机场遭胡塞武装袭击致1死7伤

新华社利雅得6月23日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯领导的多国联军23日晚说，也门胡塞武装当天对沙特西南部阿西尔省艾卜哈市国际机场发动袭击，造成1人死亡、7人受伤。
多国联军发言人图尔基当晚通过沙特通讯社发表声明说，胡塞武装对艾卜哈市国际机场发动恐怖袭击，造成一名叙利亚公民死亡，另有7名平民受伤。图尔基未透露胡塞武装使用了何种武器。
另据沙特的阿拉伯电视台报道，遭袭击地点为艾卜哈国际机场的停车场。受此影响，机场航班运营中断约一小时，现已恢复正常。
也门胡塞武装控制的马西拉电视台同一天报道说，该武装使用无人机分别对沙特阿西尔省艾卜哈市国际机场和南部吉赞省机场的飞机库和军事设施发动了攻击。
沙特近日频繁受到胡塞武装袭击威胁。14日，沙特防空部队拦截并击落5架也门胡塞武装无人机。沙特领导的多国联军说，这些无人机当时试图攻击阿西尔省艾卜哈市国际机场和海米斯穆谢特市。
2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。此后，胡塞武装不时向沙特境内发射导弹。（参与记者：聂云鹏、王薇）
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