伊拉克反恐部队在伊北部实施清剿“伊斯兰国”行动

新华社巴格达6月23日电（记者张淼）伊拉克军方23日说，伊反恐部队在该国北部对“伊斯兰国”残余武装实施了为期两天的清剿行动，切断了“伊斯兰国”在该地区的供应线。

伊拉克联合行动指挥部23日发表声明说，伊反恐部队自21日起在尼尼微省哈特拉古城与萨拉赫丁省赛尼耶地区间的农村地区实施多轮空降和搜索行动，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟予以配合，对特定目标发动了8次空袭。

声明说，清剿行动捣毁了残余武装分子藏匿的隧道和洞穴，切断了“伊斯兰国”在哈特拉与赛尼耶之间的供应线。声明未透露被打死的武装人员人数。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。

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