马耳他武装部队营救37名偷渡者

新华社瓦莱塔6月23日电（记者袁韵）马耳他武装部队23日对37名在马耳他海域遇险的偷渡者实施了救援。

据报道，这批偷渡者日前乘坐橡皮艇从利比亚出发，22日晚间在马耳他海域遇险。马耳他武装部队的巡逻艇23日采取救援措施，并将偷渡者带至马耳他武装部队位于弗洛里亚纳的码头基地。

有报道说，37名偷渡者均为男性，分别来自孟加拉国、尼泊尔、苏丹和巴基斯坦。

本月5日，马耳他武装部队在地中海展开3次海上救援行动，共营救370名遇险的偷渡者。

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