巴基斯坦一旅游车坠入河谷造成9人死亡

新华社伊斯兰堡6月23日电（记者刘天）巴基斯坦一旅游车23日下午在西北部开伯尔-普什图省的科希斯坦地区坠入河谷，造成9人死亡、数人失踪，另有多人受伤。
据巴基斯坦媒体23日报道，事故发生时，这辆载有21人的旅游车正驶往当地一处旅游胜地。警方说，事发时部分人员跳车逃生，造成轻伤。一些人被湍急的水流冲走。
营救人员和当地志愿者已发现9名遇难者遗体，受伤人员被送往医院接受救治。搜寻失踪人员的工作仍在进行中。
当地警方说，此次事故的主要原因是路况较差以及司机疏忽大意。
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