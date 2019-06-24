普京：俄罗斯愿与美国发展关系

新华社莫斯科6月23日电 俄罗斯总统普京23日表示，俄罗斯愿与美国发展关系，并通过对话找到共识。
普京当天在接受俄罗斯独立电视台采访时说，俄美两国对解决某些国际问题拥有各自不同的看法。美国当局清楚，俄罗斯是不会被“压服”的，因此两国必须进行对话才能找到共识。
普京强调，如果美方需要对话，那么俄方准备对话；如果美方不需要对话，那么俄方将继续等待，直到美方“考虑成熟”。
普京说，美国总统特朗普自己能就对外政策作出决定，但美国的体制对特朗普构成了妨碍，导致他想办的许多事情办不成。当然，也有“很多事情取决于政治意志”。
在本月20日的电视直播节目“与普京直接连线”中，普京表示，俄方愿与特朗普就国际安全与双边关系问题进行对话。
受乌克兰问题、俄前特工“中毒”案以及美俄先后暂停履行《中导条约》等事件影响，俄美关系近年来持续紧张。
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