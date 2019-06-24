“中国发展、世界机遇”国际学术研讨会 在京举行

人民网北京6月23日电（记者 张朋辉）6月23日，中国社会科学院主办的“中国发展、世界机遇”国际学术研讨会在北京开幕，研讨会为期两天，由中国社会科学院国际合作局、中国社会科学院社会发展战略研究院承办。来自10多个国家科学院、知名智库、高端科研机构的代表及知名专家学者与会。

中国社会科学院副院长高翔、泰国国家研究理事会秘书长宋斯维莱、塔吉克斯坦科学院副院长穆哈马德·阿卜杜拉赫蒙、哥斯达黎加驻华大使罗德里格斯·奥尔凯梅耶等出席会议开幕式并致辞。

高翔在致辞中指出，中国发展始终立足自身国情和实践，用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，创造了发展的奇迹。中国发展不是天上掉下来的，是在中国共产党领导下，中国人民艰苦奋斗创造出来的。1978年12月召开的中国共产党十一届三中全会作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策。改革开放使中国大踏步赶上时代，是中国发展的活力源泉。多年来，中国对世界经济增长贡献率超过30%，成为全球增长的重要引擎。

高翔指出，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化正深入发展，各国相互联系、相互依存程度空前加深。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。“一带一路”提出6年来，在跨国基础设施互联互通、贸易投资便利化、国际产能和装备制造合作等领域，一系列重大项目落地开花，带动了各国经济发展，创造了大量就业机会，正越来越多地惠及世界，为世界发展注入更多新动能。

高翔表示，探究历史发展规律、谋划顺应时代潮流的发展之策，是人文社科学者和智库研究机构的职责所在。作为中国人文社会科学的国家研究中心和综合性智库，中国社会科学院愿加强与世界各国的学术合作，围绕中国发展、世界发展的重大议题开展广泛、深入的交流对话，共同把握世界大势、回答时代课题，共迎发展合作新挑战、新机遇，为建设一个更加美好的世界，为携手构建人类命运共同体贡献智慧和力量！

罗德里格斯大使在致辞中表示，新中国成立70年来，中国发生了翻天覆地的变化，令世界瞩目。互联互通是当今世界发展的金钥匙，中国正通过“一带一路”同世界分享发展成果和经验。她表示，反对保护主义、维护多边主义对各国发展至关重要。中国发展得益于对外开放，也是维护和促进开放型世界经济的重要力量。

各国专家学者对中华人民共和国成立70年来在经济增长、社会进步、科技创新、国际合作等各方面取得的伟大成就给予高度赞扬，认为中国发展取得成功的原因在于走中国道路、走和平发展道路。中国大力推进更高层次对外开放，推动共建“一带一路”，主张相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，中国发展将为世界带来更大机遇。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)