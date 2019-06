亚洲各国积极申报世界遗产

法国申报的“法属南部领地和海域”(French Austral Lands and Seas (France))自然遗产项目,位于南纬37°至50°之间,是南印度洋最大的稀有陆地,包括克罗泽群岛、克尔盖伦群岛、圣保罗群岛和阿姆斯特丹群岛。由于它们的海洋学和地貌特征,这里的水域构成了丰富多样食物链的基础。这个位于南印度洋中部的绿洲是世界上海鸟和哺乳动物最集中、最多样化的地区之一。

缅甸 蒲甘

Bagan (Myanmar)

申报类型:世界文化遗产

列入世界文化遗产预备名单时间:1996.10.04

依据的突出普遍价值标准:(iii)(iv)(vi)

蒲甘是一座缅甸历史古城。该系列共有8个组成部分,包括3595个有记载的古迹,其中有佛塔、寺庙和其它用于佛教精神实践的建筑,以及许多碑文、壁画和雕塑。

蒲甘是中世纪世界最大佛教帝国的中心,其经济和政治功能得到宗教和王室的支持,为蒲甘文明的鼎盛时期提供了一个独特的见证,同时是佛教建筑荟萃的杰出典范。其规模之大令人印象深刻,既是一股强大的历史力量,也是一种持续不断的实践。

中国 良渚古城遗址

Archaeological Ruins of Liangzhu City (China)

列入世界文化遗产预备名单时间:2013.01.29

申报类型:世界文化遗产

依据的突出普遍价值标准:(iii)(iv)

良渚遗址地处中国长江下游环太湖流域,反映出中华文明起源阶段稻作农业的最高成就;并经由它所代表的良渚文化对其后5000年的中华文明发展产生了广泛而深远的影响,可实证中华文明多元一体的发展特征。遗址真实、完整地保存至今,它是人类文明发展史上具有杰出代表性的东亚地区史前大型聚落遗址。

中国 中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)

Migratory Bird Sanctuaries along the Coast of

Yellow Sea-Bohai Gulf of China (Phase I)(China)

申报类型:世界自然遗产

列入世界自然遗产预备名单时间:2017.02.28

依据的突出普遍价值标准:(ix)(x)

中国黄(渤)海候鸟栖息地是一个系列申报项目,包括辽宁、河北、山东、江苏四省。一期申报提名地包含江苏盐城南部候鸟栖息地(YS-1)和江苏盐城北部候鸟栖息地(YS-2)。该项目区域一直是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线上最关键的停歇地,大量濒危鸟类选择在此停留。

2019年,各国一共提交了37项申遗项目,其中亚洲占到了13项,包含10项文化遗产和3项自然遗产。亚洲各国为世界遗产贡献了很多新生力量。除中国外,伊拉克、缅甸、巴林、阿塞拜疆、印度、老挝、日本、印度尼西亚和韩国都提交了文化遗产申请。伊朗和泰国分别以“希尔卡尼亚森林”(Hyrcanian Forests)和“岗卡章森林保护区”(Kaeng Krachan Forest Complex)申报了自然遗产。

印度尼西亚申报的“翁比林煤矿遗产”(Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto),位于西苏门答腊省,包括了矿区、港口煤炭仓储设施,以及连接两地的铁路。这座煤矿创建于19世纪末期,一直使用到2002年。其工业系统展示了100年来的技术创新、文化交流。有望成为东南亚地区第一项工业类别的世界遗产。

积极、活跃的申遗态势背后,显示出亚洲各国通过提升对自身文化与自然遗产的知名度,共同推动了对亚洲文明的认同。

此次申遗项目中,东亚各国一如既往地表现突出。韩国提交了“儒家书院”,从现存的637个书院当中,选择了9座有代表性的书院申遗。日本提交了“百舌鸟·古市古坟群”。中国的申遗项目分别为“良渚古城遗址”和“中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)”。

