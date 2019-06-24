图一：6月16日，“一带一路”与中非合作新实践国际论坛在埃及首都开罗举行。图为埃及艾因夏姆斯大学校长阿卜杜勒·瓦哈卜·伊扎特（左二）在论坛上发言。

新华社记者 李碧念摄

图二：6月17日至21日，第七届全球5G大会暨2019欧洲网络和通信会议在西班牙巴伦西亚举行。图为人们在中国中兴通讯公司的展位前交谈。

新华社记者 郭求达摄

图三：京东物流的送货员工正在对“6·18”下单的包裹进行分类。

路透社

“一带一路”参与国需要改革（图一）

近日，世界银行发布的一份新报告表示，中国的“一带一路”倡议可加快数十个发展中国家的经济发展与减贫，但须辅以深层的政策改革以提高透明度。

报告称，“一带一路”倡议的全面实施，可使3200万人摆脱中度贫困。该倡议旨在通过中亚和南亚将中国与欧洲连接起来，涉及一系列港口、铁路、公路和桥梁建设，以及其他投资。增加民间部门对“一带一路”的参与，有助于保持这项倡议的长期发展，但参与国家需要进行改革，以改善投资环境，包括加强法律保障与监管。

——据路透社6月18日报道

华为5G产品深受欧洲青睐（图二）

欧洲各国相继启动新一代通信标准“5G”的商用服务。在英国，最大通信运营商EE在伦敦等地推出5G商用服务，沃达丰集团也预定7月启动5G服务。不少企业在通信基础设施中部分采用了华为技术的产品。尽管美国呼吁各国限制华为，不过在欧洲已经出现使用华为产品提供5G服务的行动。

据英国IHS Markit统计，在2018年全球的基站市场份额方面，华为以31%位居首位。除了性能受到好评外，华为产品的价格也比爱立信和诺基亚便宜。华为在欧洲的份额尤其高，超过了四成。

——据日本经济新闻中文网6月20日报道

“6·18”电商促销媲美“双11”（图三）

刚刚过去的中国“6·18”电商年中大促销，消费量级已可媲美全民网购节“双11”，成为中国国内巨大消费能力的最新成绩单。

中国的非银行支付机构网络支付清算平台昨日宣布，本月1日至18日期间，该平台共处理跨机构交易172.8亿笔，保障对象涵盖数百家银行和京东支付、支付宝、苏宁支付等上百家支付机构。

——据新加坡《联合早报》6月20日报道

中日关系改善推动文化交流

日本宫崎骏导演的动画电影《千与千寻》在中国正式上映之前，吉卜力工作室会长星野康二等于6月17日出席了在上海举行的试映活动。该电影将在中国各地约9000家电影院上映。

去年12月，宫崎骏的影片《龙猫》在日本上映30年后首次在华公映。日本影片能够在中国连续获得上映许可，其背后原因是中日关系正在不断改善。

据悉，《龙猫》票房约27亿日元（约合人民币1.7亿元）。

——据共同社6月17日报道

(责编：马靓辉(实习生)、燕勐)