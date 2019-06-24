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图一：6月16日，“一带一路”与中非合作新实践国际论坛在埃及首都开罗举行。图为埃及艾因夏姆斯大学校长阿卜杜勒·瓦哈卜·伊扎特（左二）在论坛上发言。
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图二：6月17日至21日，第七届全球5G大会暨2019欧洲网络和通信会议在西班牙巴伦西亚举行。图为人们在中国中兴通讯公司的展位前交谈。
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图三：京东物流的送货员工正在对“6·18”下单的包裹进行分类。
“一带一路”参与国需要改革（图一）
近日，世界银行发布的一份新报告表示，中国的“一带一路”倡议可加快数十个发展中国家的经济发展与减贫，但须辅以深层的政策改革以提高透明度。
报告称，“一带一路”倡议的全面实施，可使3200万人摆脱中度贫困。该倡议旨在通过中亚和南亚将中国与欧洲连接起来，涉及一系列港口、铁路、公路和桥梁建设，以及其他投资。增加民间部门对“一带一路”的参与，有助于保持这项倡议的长期发展，但参与国家需要进行改革，以改善投资环境，包括加强法律保障与监管。
——据路透社6月18日报道
华为5G产品深受欧洲青睐（图二）
欧洲各国相继启动新一代通信标准“5G”的商用服务。在英国，最大通信运营商EE在伦敦等地推出5G商用服务，沃达丰集团也预定7月启动5G服务。不少企业在通信基础设施中部分采用了华为技术的产品。尽管美国呼吁各国限制华为，不过在欧洲已经出现使用华为产品提供5G服务的行动。
据英国IHS Markit统计，在2018年全球的基站市场份额方面，华为以31%位居首位。除了性能受到好评外，华为产品的价格也比爱立信和诺基亚便宜。华为在欧洲的份额尤其高，超过了四成。
——据日本经济新闻中文网6月20日报道
“6·18”电商促销媲美“双11”（图三）
刚刚过去的中国“6·18”电商年中大促销，消费量级已可媲美全民网购节“双11”，成为中国国内巨大消费能力的最新成绩单。
中国的非银行支付机构网络支付清算平台昨日宣布，本月1日至18日期间，该平台共处理跨机构交易172.8亿笔，保障对象涵盖数百家银行和京东支付、支付宝、苏宁支付等上百家支付机构。
——据新加坡《联合早报》6月20日报道
中日关系改善推动文化交流
日本宫崎骏导演的动画电影《千与千寻》在中国正式上映之前，吉卜力工作室会长星野康二等于6月17日出席了在上海举行的试映活动。该电影将在中国各地约9000家电影院上映。
去年12月，宫崎骏的影片《龙猫》在日本上映30年后首次在华公映。日本影片能够在中国连续获得上映许可，其背后原因是中日关系正在不断改善。
据悉，《龙猫》票房约27亿日元（约合人民币1.7亿元）。
——据共同社6月17日报道
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】