图为中外代表在交流。

丁宝顺摄

6月21日下午，武警部队举办的“长城—2019”反恐国际论坛在燕山脚下的武警特警学院落下帷幕。来自31个国家的240余名与会代表围绕“特种狙击”主题进行了深入交流，形成了诸多共识。

中国武警部队司令员王宁上将出席闭幕式时表示，武警部队愿与各国同行一道，密切关注国际反恐形势，不断拓展战略视野，持续提升反恐制胜能力，有效履行反恐使命任务，为维护国家安全和社会稳定、维护世界和平安宁作出贡献。

论坛：打造国际品牌

“很开心能够参加这次论坛，通过观摩课目演示，了解到了不少新东西，对我有所启发，使我有了新的想法。”保加利亚“索布特”反恐特种狙击队塔帕洛夫·格奥尔基警督说。

“长城”反恐国际论坛自2016年举办之初，就得到多个国家的认可，且参与国家和人数逐届递增，论坛启迪交流互鉴，增促信任友谊，已逐渐发展成为一个国际品牌。此次论坛首次邀请陆军特种作战学院的专家就反恐狙击战理论和实践创新作主旨发言，论坛在反恐国际交流合作领域的影响力、辐射面进一步增强。

武警部队参谋部情报局领导介绍，这次演示的狙击和快反射击课目，都是近年来武警部队反恐作战领域最新实践成果和创新思维理念的集中呈现，为各国同行共享彼此实践经验、合力破解特种狙击难题提供有益借鉴。

同时，武警部队还积极参加国际特种兵比武、匈牙利世界军警狙击手锦标赛等国际性比武竞赛，加强与多个国家军警联合反恐演训，充分学习借鉴国外先进反恐作战理念，促进部队反恐作战能力全面提升。

研讨：共享交流成果

此次论坛共安排5场研讨交流，240余名行家里手围绕反恐狙击作战理论、专业训练、人才培养、战法手段、装备建设等议题，各抒己见。

6月19日上午，第一场专题研讨——“狙击人才培养”现场，武警特警学院院长张力的主旨发言引发强烈共鸣。

“斯里兰卡陆军射击和狙击培训学校也开设了多种训练课程来锻炼狙击人才的身体素质。”斯里兰卡陆军射击和狙击培训学校校长埃卡纳亚克准将听了发言后主动分享看法。

在战场上，狙击手被称为“战场幽灵”，在危急情况下可以发挥至关重要的作用。

如何成为刀山敢上火海敢闯的狙击手？张力说：“一名优秀的狙击手，必须体格强壮，身体各器官功能良好，对各种恶劣环境条件有很强的机体适应力，关键指数长期保持稳定。”

张力还介绍了一些能够有效提高身体素质的训练方法，如负重长跑、扛运圆木、攀越障碍、搏击对抗等高强度训练，强化上肢力量、爆发力，进行游泳、体操等辅助训练，提高肌体的承受力。

希腊代表苏索尼斯上尉介绍，希腊军方在选拔狙击手过程中，最长时长的心理测试达4个小时左右。“我们要全面地考核射手的心理素质，这是衡量他是否能够成为狙击手的标准之一。”

“狙击手要在高压条件下执行任务，稳定的心理素质对他们非常重要。”孟加拉国陆军防务指挥和参谋学院处长苏丹上校表示，当前战争形势不断发生变化，狙击手要不断适应复杂多变的作战环境，着力提升技能战术水平。

演示：备受代表赞誉

18日下午，与会代表来到京郊某训练基地，观摩中国武警部队反恐技战术课目演示。

“砰”，清脆的枪声在山坡下回荡，特种狙击课目演示在进行。“犯罪分子”挟持“人质”躲藏在窗帘后。百米开外，副射手开枪击中固定窗帘的插销，就在“犯罪分子”探头向外观察的瞬间，主射手果断狙击，“犯罪分子”应声倒地……

这次演示，以实际战例为原型、以战场实情为背景，设置了潜伏对抗狙击、特种条件狙击等课目，展现特战队员在复杂陌生环境中的精确狙击能力。

无瞄具狙击课目由武警猎鹰突击队队员演示。这个课目又称“盲狙”，考察狙击手在瞄准镜遭破坏的情况下能否继续对敌实施打击。3个狙击小组使用被挡住瞄准镜的狙击步枪对85米距离的3个目标进行射击，全部命中。

古巴内务部行动局专家庞斯介绍，古巴的训练中心也提供类似训练，“中国特战队员盲狙精准，有很好的借鉴意义，希望双方多加交流，相互学习”。

罗马尼亚宪兵特种干预旅狙击队教官弗洛里亚有着20多年的狙击经验，他表示，这个演示非常贴近现实，有挑战性，“中国队员表现非常出色”。

(责编：马靓辉(实习生)、燕勐)