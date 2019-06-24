中俄蒙旅游合作日趋深化

本报乌兰察布6月23日电 （记者张枨）23日，第四届中俄蒙三国旅游部长会议在内蒙古自治区乌兰察布市召开，三国就多项文化旅游合作达成共识。
记者从会议上获悉，当前，中俄蒙旅游合作基础稳固，潜力巨大，已进入提质转型、深度发展的新时期。今年截至5月份，俄罗斯公民访华105万人次，同比增长15.8%；蒙古国公民访华76万人次，增长3.2%；中国公民访俄罗斯72万人次，同比增长16.2%，访蒙古国6万人次，与去年同期基本持平，数据表明，旅游已成为联系三国人民友谊的重要纽带。
会上，中俄蒙三国文化旅游部门领导分别发表致辞，分享中俄蒙三国文化旅游合作的发展成果，并对未来三方文化旅游合作的方向与形式进行构想和展望，三方还共同签署了《 第四届中俄蒙三国旅游部长会议纪要》。
中国文化和旅游部部长雒树刚在会上表示，旅游合作是中俄蒙三方合作的重要组成部分，对深化三方人民之间的相互了解和友谊、夯实友好的社会基础发挥着不可替代的作用。三国旅游合作日趋深化，今后将继续深化文旅融合，打造跨境文化和旅游精品；发挥旅游的聚能效应，走集约发展之路；推动旅游便利化，提高旅游舒适度；加大市场监管，营造安全、文明的旅游氛围；进一步提升“万里茶道”旅游知名度。
会议期间，还举办了“万里茶道”文化旅游博览会开幕式、“友谊·和平·年轻的使者”中俄蒙青少年内蒙古旅游夏令营开营仪式、中蒙俄（国际）汽车越野拉力赛发车仪式等活动。
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