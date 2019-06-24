中国商务部部长助理任鸿斌考察开普敦海信南非工业区

人民网约翰内斯堡6月23日电 （王磊）南非当地时间6月22日上午，中国商务部部长助理任鸿斌一行莅临海信南非工业区参访，并对海信在当地的经营和业务发展进行了深入考察。此次陪同参访代表团的还有驻南非使馆经商参赞赵中屹，中非发展基金南非代表处刘宁川等。

6月21日，中国政府派出的访南大型经贸代表团促成了89家中南企业共签署93项合作协议，协议金额近20亿美元，涵盖投资、商贸等领域，受到南政府、政党、议会、商界和媒体等高度重视。作为此次经贸代表团的团长，任鸿斌一行参访海信南非工业区是对海信南非在解决当地人口就业、促进中南经贸合作等方面做出杰出贡献的肯定。

多年来，通过海外并购、自主品牌建设、海外布局等一系列举措，海信在非洲市场一直保持稳定的发展态势。自 1996 年进入南非市场，作为“走出来”的第一批企业，海信一直强调“大头在海外”的发展策略，并于2011年与中非发展基金共同投资6.4亿元组建青岛海信中非投资控股股份有限公司。合资公司全面负责海信集团在非洲和中东市场的发展规划、生产管理、市场开拓与运营等业务，积极开拓非洲和中东市场。

海信国际营销中东非区域总经理刘斌告诉记者，2016 年 6 月，经过三年的发展，海信南非电视和冰箱工厂累计二百万台生产下线。2018 年 9 月，海信南非家电产业园二期项目及冰箱工厂扩产正式完成，形成了辐射南部非洲发展共同体共 15 个国家的大型综合工业园区。 当前，海信在南非当地年产能已达到100万台电视和50万台冰箱的生产水平，并开放对其他非洲国家的出口业务。2018年，海信南非的销售收入共计44.35亿兰特。

中非发展基金代表表示，中非基金作为对非投资的主力平台，通过股权投资方式，积极支持中国企业到非洲投资，尤其是重点领域如制造业，基础设施，矿业等，并与海信集团在非洲达成了整体合作 。早在2013年，双方共同投资1亿美元组建平台公司，开展非洲和中东业务。其中，南非家电产业园项目总投资2914万美元，电视、冰箱生产厂分别于同年4月、6月投产。

海信南非公司借助中国发展的经验、适用技术、资金、市场等相对优势，深耕细作，开展本土化经营，增加了当地就业、税收和创汇，同时促进了产业转移和技术转让，为当地创造直接就业700多个，间接就业机会4700多个，帮助当地破除了基础设施不足和人才不足两大制约发展的瓶颈。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)