中南经贸合作协议大型签约仪式在开普敦举行 协议金额达20亿美元

人民网约翰内斯堡6月23日电 （王磊）6月21日，中南经贸合作协议大型签约仪式在南非立法首都开普敦国际会议中心隆重举行。南非新任的国际关系与合作部长潘多尔、贸工部长帕特尔、农业部长迪迪扎、议会外委会主席马哈柏拉拉及三个部总司长、副总司长等高官，中国政府经贸代表团团长、商务部部长助理任鸿斌，中国驻南非大使林松添、驻开普敦总领事林静等使领馆外交官，南政府、议会、政党高官，工商界人士、智库学者、媒体记者以及旅南华人华侨、中资企业代表500多人出席并见证了签字仪式。

这是南非拉马福萨总统当选并组建新政府后，中国政府及时派出的访南大型经贸代表团，促成了89家中南企业共签署93项合作协议，协议金额近20亿美元，涵盖投资、商贸等领域，采购商品涉及铬、锰、镍、钴、铜等矿产品和水果、干果、牛肉、羊毛、苜蓿草、龙虾等农产品，受到南政府、政党、议会、商界和媒体等高度重视。如此大规模和高规格的经贸合作协议签字仪式在中国对外合作中实属罕见。

帕特尔部长代表拉马福萨总统致辞，并首先宣读了拉马福萨总统致习近平主席和中国人民的口信：“由于日程原因，我非常遗憾无法出席今天的签约仪式。令人欣慰的是，潘多尔外长、帕特尔部长、迪迪扎部长等内阁成员联袂出席。我十分珍视同习近平主席个人友谊。去年9月，习主席接待我对华国事访问。下周，我们还将在G20大阪峰会期间举行会晤。我们共同致力于推动全球贸易合作，促进包容性发展。今天举行的签约仪式即是我们双方合作行动的典范。”

帕特尔盛赞中国政府及时派出如此大型、且成果丰硕的经贸代表团，并表示，此次签约仪式在拉马福萨总统国情咨文次日举行，既是南方贯彻执行总统国情咨文施政目标的重大实际行动，更体现中方对南新政府发展经济的坚定信心，展示南中两国致力于实现互利共赢的共同愿望，对深化南中经贸合作具有重大意义。签约仪式为南中两国工商界人士对话合作提供了重要平台。两国如此众多企业家达成的合作成果必将有力促进南经济发展、创造就业，改善两国经贸结构，造福两国和两国人民。

帕特尔并回顾总结南中关系、特别是经贸互利合作发展，并表示，建交以来，南中关系迅速发展成为全面战略伙伴关系。两国贸易额从2009年的1330亿兰特上升至2018年的5740亿兰特，中国已连续10年成为南非最大贸易伙伴。双方在基础设施、汽车制造、农产品加工、采矿设备、电子产品、制药、纺织等领域投资贸易合作优势互补、潜力巨大。作为世界第二大经济体，中国已建立先进工业技术体系和优势产能。南非政府已建立多个“一站式”服务中心，正在改善投资环境，欢迎更多中国企业来南投资兴业，同时也鼓励南非加强对华产品出口多元化，期待参加今年11月在上海举行的第二届中国国际进口博览会。

任鸿斌部长助理首先感谢南方对此次活动高度重视，并以详实数据介绍中南经贸关系发展、中国政府经贸代表团访南重要成果和重大意义。任部助表示，中南互为重要贸易伙伴，两国经贸互利合作成果丰硕。中国政府积极鼓励企业到南非投资兴业，参与南建设经济特区和工业园区。南非是对华投资最多的非洲国家。去年，两国元首实现国事互访，为中南全面战略伙伴关系发展绘就了新蓝图，并就深化两国经贸等各领域友好互利合作达成重要共识。此次中国政府派遣大型经贸代表团访南，是中方推进落实两国元首重要共识的重大举措，必将进一步释放中南务实合作潜力。

任部助说，在世界发生深刻变化、全球经济放缓背景下，美国单方面挑起对华经贸摩擦，损害多边贸易体系，扰乱全球供应链，破坏市场信心和全球经济复苏势头。国际社会应探索新方式、扩大新领域、完善机制体制，进一步加强经贸合作。中国将坚定维护多边贸易体系，积极参与全球治理改革和发展，努力推进以市场为导向的改革和更高水平对外开放，欢迎各国分享中国经济发展成果。

任部助说，中非合作论坛北京峰会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布了一系列扩大开放和互利合作重大举措，为中南中非经贸互利合作注入了新动能。今年11月，中国将主办第二届国际进口博览会，欢迎南非参展，积极开拓中国市场。中方愿同南方携手努力，扎实推进两国元首重要共识，推动中南互利合作取得新成果，为两国全面战略伙伴关系实现更大发展奠定坚实基础。

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