辛识平：散播谬论不是解决问题的正确态度

新华社北京6月23日电 题：散播谬论不是解决问题的正确态度

辛识平

日前，美国白宫贸易顾问纳瓦罗在接受福克斯电视台采访时，再次抛出“强制技术转让”“网络黑客攻击”等陈词滥调，还表示“知识产权盗窃正是美国政府对中国采取激进立场的主要原因”。

再过几天，中美两国元首将在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤。在这样的节骨眼上，美国一些人又出来散播谬论、制造杂音，不利于双方通过平等对话解决问题。

纳瓦罗曾在其代表作《致命中国》中，对中国进行污蔑，被媒体称为“鹰派中的鹰派”，在中美经贸磋商中多次扮演不光彩的“搅局者”角色。去年5月与11月双方谈判前，还有去年12月中美两国元首会晤之后，他都曾发表强硬言论攻击中国。就在两国元首将在日本大阪举行会晤前夕，纳瓦罗又对中国泼脏水，并且放言：我们要么得到很多，要么没有。

从纳瓦罗的一系列言论中，人们不难看出，以臆想代替事实、以情绪代替理性，正是美国一些人的思维习惯。纳瓦罗们罔顾事实真相，无视国际贸易运行的规律和规则，而是陷在唯我独尊、你输我赢的零和博弈思维中，给中国罗织“盗窃知识产权”等“罪名”，大肆炮制“中国威胁论”耸人听闻。这些偏激的做法不仅荒谬，而且危险。

中方《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书明确指出，历史和事实充分证明，中国在科技创新方面取得的成就不是偷来的、不是抢来的，而是通过自力更生、艰苦奋斗得来的。

中国高度重视知识产权保护，已建立起符合国际通行规则和适应中国国情的知识产权法律体系，重视发挥知识产权司法保护的主导作用，取得显著成效。2018年，中国提出的发明专利申请达到150多万件，已经连续8年名列世界第一；中国支付的知识产权使用费已达到356亿美元，比2001年增长了近19倍；中国向美国支付的知识产权使用费达到86.4亿美元，占中国购买知识产权总额的将近1/4。

事实最有说服力，公道自在人心。对于一些人炒作中国知识产权问题，美国美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯就公开表示，这里面存在一系列纯属夸大的事情，一些人所做的就是“妖魔化中国”。在2019中国知识产权保护高层论坛上，世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐更是对中国在知识产权领域取得的非凡成就表示祝贺，认为中国已成为全球知识产权创造和保护的典范。

指责中国“盗窃”知识产权缺乏事实依据，完全站不住脚。美国一些人一再把这些谬论拿出来抛售，企图混淆视听，注定不会得逞。少制造噪音杂音，多为平等对话、解决问题创造必要条件和氛围，才是务实而有建设性的态度。

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