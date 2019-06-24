原标题：400多名737MAX飞行员状告波音：前所未有地掩盖已知设计缺陷

【环球网报道 记者 李东尧】一纸诉状，执飞波音737MAX客机的400多名飞行员前日将波音告上法庭。“今日俄罗斯”(RT)23日报道这则消息时说，针对美国航空巨头波音公司的这起集体诉讼，指控波音在追求快速回报的过程中，掩盖传感器故障问题，并使得飞行员对这一点一无所知。

RT报道截图

RT说，这一法律行动由一名飞行员发起，媒体看到的法庭文件中称他为“飞行员X”。受训执飞737MAX的400多名飞行员已加入到了他的行列。他们指责波音对安装在客机上的故障设备所引发的的已知担忧保持沉默。

RT称，这起诉讼要求补偿飞行员因停飞而遭受的工资损失以及精神上的痛苦。俄罗斯卫星通讯社英文网站23日报道介绍，诉讼于当地时间21日提出，波音被要求赔偿数百万美元。

俄罗斯卫星通讯社报道截图

诉状说，波音“前所未有地掩盖了737MAX已知的设计缺陷，可以预见地，这导致了两架MAX客机坠毁，随后全球停飞所有该型客机。”诉状还称，飞行员除了遭受其他经济与非经济损失，还将继续遭受巨大的工资损失。RT说，这起诉讼将于10月由芝加哥一家法院审理。

埃塞俄比亚航空公司一架737 MAX 8客机今年3月10日起飞大约6分钟后坠毁，157人遇难;印度尼西亚狮子航空公司一架同型号客机去年10月29日起飞10多分钟后坠毁，189名乘客和机组人员遇难。多方调查显示，客机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)失误启动，可能导致这两起空难。包括美国在内，多个国家和地区此前宣布停飞或禁飞737 MAX系列客机。

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