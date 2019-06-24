又是所谓“失误操作”？联邦快递就拒寄华为手机道歉

【环球时报记者 高雷 卢戈】联邦快递再因华为道歉!据路透社23日报道，联邦快递日前以美国政府禁令为由，将美国科技杂志《个人电脑》一名编辑从英国寄往美国的华为手机退回，在“理直气壮”地表示有关举动“合理”后，联邦快递22日又改称“搞错了”，这番自相矛盾的解释引起外界不满。
报道称，针对这次“拒寄风波”，联邦快递当地时间22日发表声明称，有关包裹(《个人电脑》所寄送的华为手机)“被错误地退还给托运人”，该公司为此次“错误操作道歉”。联邦快递还称，“作为一家跨国公司，我们每天承运超过1500万个邮件包裹，我们致力于在遵守所有规定和规则的情况下，尽量减少为符合不断变化的美国监管环境而调整运营方式给客户带来的影响。”
美国科技网站The Verge称，联邦快递这一声明“大幅度扭转了此前立场”。据报道，联邦快递给《个人电脑》编辑的退件说明显示，退回包裹的原因是“美国政府与华为及中国政府之间的问题”。在杂志社对这一说明提出异议后，联邦快递客服账号还在推特上直接回复说：“5月16日美国将华为及其68个子公司列入‘实体清单’，美国公司被限制了与清单所列某些实体的业务往来，给您带来不便深感抱歉。”
联邦快递拒寄华为手机事件发生后，不少美国科技媒体、科技界人士以及网民都表示，此举“过于神经质”。毕竟，《个人电脑》编辑部此次寄送华为手机，是为了重新评测后者旗舰产品P30 Pro，和华为公司本身毫无联系。他们质疑说：“难道普通人寄送乃至携带华为产品，也违反美国政府的禁令吗？”华为美国公司发言人泰瑞·戴利也表示，联邦快递拒绝投递华为手机，完全是对美国行政命令和“实体清单”的误读。
舆论认为，联邦快递此前就曾把华为公司在中国和亚洲其他国家之间寄送的包裹擅自转运到美国，招来中国政府的调查。当时，该公司的理由也是“误操作”。频繁地发生所谓“失误操作”，联邦快递的专业素质已引起外界广泛质疑。
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