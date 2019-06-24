推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

埃及南部城市阿斯旺光伏电站项目的工人正在检修设备，该项目由中企承建。

本报记者 周 輖摄

达累斯萨拉姆大学孔子学院的中国文化课堂上，孔院师生与自己制作的中国结合影。

本报记者 吕 强摄

共建一带一路是全方位合作的高效平台

（德国）尼采·莱纳

共建“一带一路”已经成为当今世界规模最大、最受欢迎的国际合作公共平台之一。在当前保护主义、单边主义抬头的背景下，德国愿与中国积极携手，在多领域、多维度为两国创新合作与共赢发展提供正能量。

中国是一个充满魅力的国家，这里有悠久的历史文化和勤劳勇敢的人民。2009年6月我第一次到中国时，就深深地喜欢上了那里。10年来，我每年都会数次访问中国，到不同的地方参观考察、参加会议、洽谈合作项目等。

马格德堡市是德国萨克森—安哈尔特州的首府，同时也是德国最大的工业、商业和运输中心之一。证明大气压强的马德堡半球实验就是当时的马格德堡市长奥托·冯·格里克进行的。

改革开放40多年来，中国经济社会各方面飞速发展，为世界作出了更多贡献。共建“一带一路”已经成为当今世界规模最大、最受欢迎的国际合作公共平台之一。在当前保护主义、单边主义抬头的背景下，德国愿与中国积极携手，在多领域、多维度为两国创新合作与共赢发展提供正能量。我认为，共建“一带一路”是全方位合作的高效平台，让沿线国家共同发展，共享繁荣。参与各方在充分发挥各自优势的基础上进行真诚合作，产生1+1＞2的效果。

希望在共建“一带一路”框架下，德中两国进一步加强在能源、经贸、教育、卫生、旅游等领域的合作。机械和设备制造是马格德堡市的传统产业。近年来，马格德堡市注重支持企业的技术创新，大力发展智能化。中欧班列让不少创新技术型企业大大提高了运输效率，降低了生产成本，增强了竞争力。得益于此，越来越多的中国企业选择了投资德国。目前，已有多家中企在萨克森—安哈尔特州进行投资，其中包括中信集团、新松机器人、沈阳机床集团等。我们将充分利用中国经济发展带来的新机遇，在农业机械化、风电、基础设施等领域与中国加强合作。

共建“一带一路”让沿线人民增进相互理解。德国在职业教育领域有着丰富经验，我们非常欢迎中国学生到德国来学习。与此同时，越来越多的德国年轻人也喜欢上了迅速发展的中国，他们很有兴趣到中国学习，亲身体验中国文化。

在环保领域，中国取得了很大进展。中国以自身的真实经验告诉世界，绿色发展才是健康可持续的发展。绿色、环保领域的合作可以成为共建“一带一路”的重要内容。

（作者为德国马格德堡市副市长，本报记者牛瑞飞采访整理）

共建一带一路提供了经济全球化的新路径

（秘鲁）约翰尼·蒙塔沃

共建“一带一路”已经结出累累硕果，正迈入高质量发展阶段。世界将中国视为不断取得发展的重要源泉。共建“一带一路”已经成为一条稳定、发展和繁荣之路，为参与各方创造了更好的发展机会，有助于为所有人创造一个更加公平和繁荣的世界。

自2013年习近平主席提出共建“一带一路”以来，160多个国家和国际组织同中国签署了共建“一带一路”合作协议。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，秘鲁也与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录。

共建“一带一路”将为秘中经贸往来、文化交流提供更大动力。中国是秘鲁全球第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国。2018年，秘中两国贸易额突破232亿美元，占秘鲁外贸总额的26%。当前中国投资主要流向秘鲁的能源部门。中国市场具有巨大的潜力，我们希望吸引更多中国投资到秘鲁农业部门，促进秘鲁农产品对中国市场的出口，满足中国消费者渴望购买更高质量农产品的需求。

共建“一带一路”已经结出累累硕果，正迈入高质量发展阶段。世界将中国视为不断取得发展的重要源泉。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛让我们看到了共建“一带一路”的可持续性，有助于扩大全球的互联互通，并为提高广大发展中国家人民的生活水平作出贡献。与会各国领导人都承诺，着力推动共建“一带一路”向高质量方向发展，推动构建人类命运共同体。

共建“一带一路”已成为世界上最大的国际合作平台。近6年来，中国同共建“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元，同“一带一路”沿线国家共建82个境外合作园区。共建“一带一路”让我们看到各国实现互利共赢、互联互通的新视角，为实现更高质量的可持续发展打下了重要基础。

中国国家主席习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上指出，中国同各方共建“一带一路”可持续城市联盟、绿色发展国际联盟。中国将积极实施创新人才交流项目，未来5年支持5000人次中外方创新人才开展交流、培训、合作研究。此外，中国还设立“一带一路”新闻合作联盟、国际智库合作委员会等机制，汇聚各方智慧和力量……可以看出，这些倡议都将有助于在共建“一带一路”合作框架内实现各国人民的共同发展。共建“一带一路”将在互惠互利的基础上推进更高水平的贸易和投资。在共商共建共享原则下，共建“一带一路”提供了经济全球化的新路径，以公平和环境友好的方式推动经济社会发展。共建“一带一路”已经成为一条稳定、发展和繁荣之路，为参与各方创造了更好的发展机会，有助于为所有人创造一个更加公平和繁荣的世界。

（作者为秘鲁国际合作与发展研究所所长，本报记者王海林采访整理）

共建一带一路拉近菲中人民距离

（菲律宾）凯文·帕明多安

共建“一带一路”对于推动全球经济健康、稳定发展，起着十分关键的作用。菲律宾制定了一系列积极措施与共建“一带一路”相对接。随着共建“一带一路”继续蓬勃发展，菲律宾基础设施建设发展的黄金时代很快就会到来。

在全球经济增长放缓的背景下，中国提出的共建“一带一路”，对于推动全球经济健康、稳定发展，起着十分关键的作用。在共建“一带一路”的合作框架下，越来越多的发展中国家获得了中国的发展支持和帮助。共建“一带一路”拉近了菲中人民距离，让中国与沿线国家共同发展，共创美好未来。

菲律宾制定了一系列积极措施与共建“一带一路”相对接。特别是菲律宾“大建特建”计划与共建“一带一路”充分对接，取得了令人瞩目的成绩。菲律宾民众更深入地了解了这一倡议。

在共建“一带一路”框架下，菲中还在基础设施建设领域重点开展合作。交通是菲律宾多年来一直面临的发展难题。我们需要更加完善的基础设施，为人民带来便利，让各个岛屿互联互通，增强各地之间的经济互动。在共建“一带一路”的支持下，这个难题终于破解了。我相信，随着共建“一带一路”继续蓬勃发展，菲律宾基础设施建设发展的黄金时代很快就会到来。

“民心相通”是共建“一带一路”的重要内容。近年来，菲中两国人民有更多的机会相互了解，丰富多彩的民间交流活动蓬勃开展。菲律宾红溪礼示大学孔子学院一直努力通过汉语教学来促进菲中两国人民民心相通。我们不遗余力地积极推广汉语和中国文化，让更多菲律宾人了解中国，爱上中国。民心通了，两国关系的发展也就有了根基。

旅游也是促进民心相通的重要方式。菲律宾政府将旅游业作为国家重点发展产业之一。菲律宾旅游部年初发布的数据显示，2018年菲律宾接待中国内地游客125.5万人次，比上一年增长29.6%。大批中国游客赴菲律宾旅游，提振了菲律宾经济社会发展，给当地民众带来了更多就业机会。

2017年，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，论坛的279项成果如今已经全部落实，这有力地推动了共建“一带一路”走深走实。今年4月底，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。此次论坛为参与共建“一带一路”的国家和地区提供了一个重要的交流平台。此次论坛对于菲中关系同样十分重要。菲律宾的发展离不开中国的支持，希望菲中两国不断深化贸易往来，在合作中不断深化两国的友好情谊。

（作者为菲律宾红溪礼示大学孔子学院菲方院长，本报记者赵益普采访整理）

共建一带一路让全球受益

（埃及）李哈布·马哈茂德

共建“一带一路”是一项伟大的历史性工程。共建“一带一路”让全球受益，世界紧密相连，人民民心相通。共建“一带一路”的内涵和使命正随着时代发展而不断深化。

我早就梦想有一天能去中国求知，去探索这个文明古国的独特魅力。为此，读大学时我选择了中文专业，与中国结下了不解之缘。

1990年，我来到北京语言学院（现为北京语言大学）学习中文。2007年，时隔17年后我再次来到北京。中国的发展速度让我惊喜，发展秘诀值得同为文明古国的埃及学习与探索。

2007年，我担任开罗大学孔子学院埃方院长后，几乎每年都会访问中国。每次来中国的感受都是全新的：城市面貌在变化，人民的状态在变化，经济发展在变化……

所有这些变化都让我对中国的治国理政经验充满兴趣。2013年，中国国家主席习近平提出共建“一带一路”，我敏锐地意识到：共建“一带一路”是一项伟大的历史性工程。

事实说明一切。共建“一带一路”让全球受益，世界紧密相连，人民民心相通。中国邀请大家搭乘发展的“快车”，这种互利共赢的发展合作必将让世界更加和谐美好。

孔子学院在不同文化的交流方面扮演了非常重要的角色。目前开罗大学孔子学院有1000多名学生。随着共建“一带一路”在埃及各领域生根发芽，越来越多的埃及民众来到孔子学院学习中文。在每年的埃及大学生中文小品比赛和“汉语桥”比赛中，有不少节目是关于共建“一带一路”的。在翻译课程中，我们特别增加了共建“一带一路”的相关内容。习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲就是我们最好的教学材料，学生对共建“一带一路”有了更深刻的理解。习近平主席提出要坚持“开放、绿色、廉洁”的理念，说明共建“一带一路”的内涵和使命正随着时代发展而不断深化。

未来，开罗大学孔子学院将继续在促进埃中两国人民以及文化和文明间的对话交流、互学互鉴，加强青年间交往方面做更多努力，拓宽当地民众接触中国文化的渠道，更好地促进两国的人文交流。

（作者为开罗大学孔子学院埃方院长，本报驻埃及记者景玥、黄培昭采访整理）

共建一带一路开启坦中友谊新篇章

（坦桑尼亚）阿尔丹·穆坦贝

共建“一带一路”体现了中国作为负责任大国的责任与担当。我们将一如既往地深入推动共建“一带一路”在坦桑尼亚落地生根、开花结果。

随着共建“一带一路”的逐步推进，更多“中国制造”产品来到坦桑尼亚市场。对普通非洲民众来说，这应该是共建“一带一路”给我们带来的能够亲身感受到的众多实惠之一，我们可以跟万里之外的中国民众一样享受中国经济发展的成果。

共建“一带一路”开启坦中友谊新篇章。坦桑尼亚是连接非洲大陆和中国的枢纽。坦桑尼亚一直非常欢迎中国企业前来投资。除了经贸合作以外，共建“一带一路”对坦桑尼亚的影响还体现在医疗、教育以及就业等方面。

中国自1968年派出第一批医疗队以来，至今已有25批医疗队在坦桑尼亚各地服务过。基奎特心脏病研究所是极具里程碑意义的中国援助项目，从2015年开诊以来，已为近千名患者成功实施了心脏手术。中国医疗队不仅带来了先进的技术和设备，也为普通民众提出了很多生活保健建议。他们和坦桑尼亚医务工作者一起攻坚克难，为坦桑尼亚民众的健康生活作出贡献。

近几年来，前往中国留学的坦桑尼亚学生明显增多。共建“一带一路”的进展极大鼓舞了学生们去中国留学的热情。学生们学成归来以后，能运用自己在中国学到的知识服务于国家发展。中国对坦桑尼亚教育事业的长期支持将产生深远影响。现在，坦桑尼亚民众学习汉语的热情十分高涨。我们的孔子学院在全国已经开设了20个教学点，依然满足不了大家的学习需求，更多的教学机构一直在向我们提出申请。

共建“一带一路”体现了中国作为负责任大国的责任与担当。中国在应对全球气候变化等方面作出了一系列切实的努力，如鼓励使用清洁能源、用电动汽车代替柴油汽车等。中国能取得如此迅速的发展，得益于其找到了适合本国特色的发展道路。坦桑尼亚完全可以从中国发展中获得有益启示，找到一条适合本国发展的“坦桑尼亚特色”的道路。

我们将一如既往地深入推动共建“一带一路”在坦桑尼亚落地生根、开花结果。促进多边贸易和文化交流，实现合作共赢，让两国人民享受双方交流合作带来的丰厚成果，共同为构建人类命运共同体作出贡献。

（作者为达累斯萨拉姆大学孔子学院外方院长，本报记者吕强采访整理）

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 16 版）

(责编：李枫、袁勃)