携手合作、互利共赢是唯一正确选择（国际时评）

应日本首相安倍晋三邀请，国家主席习近平将于6月27日至29日赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。这是习近平主席连续第七次出席或主持二十国集团领导人峰会，充分体现了中方对二十国集团机制的高度重视，以及维护多边主义、建设开放型世界经济、完善全球经济治理的坚定决心。

二十国集团是多边合作的重要产物和体现，是发达国家同新兴市场和发展中国家平等对话协商的重要平台，是全球经济治理进程的重大进步。11年前，在国际金融危机最紧要关头，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。在去年举行的二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间，习近平主席总结二十国集团发展历程指出，多边主义、平等协商、合作共赢是应对重大危机的制胜手段，强调无论遇到什么困难，二十国集团成员都应团结一致、共克时艰，坚持共商共建共享的相处之道，加强宏观政策的协调与合作，旗帜鲜明地维护多边体制。

从俄罗斯圣彼得堡到澳大利亚布里斯班、土耳其安塔利亚，从中国杭州到德国汉堡、阿根廷布宜诺斯艾利斯，人们共同见证，中国主张、中国方案影响深远。《共同维护和发展开放型世界经济》《推动创新发展 实现联动增长》《创新增长路径 共享发展成果》《构建创新、活力、联动、包容的世界经济》《坚持开放包容 推动联动增长》《登高望远，牢牢把握世界经济正确方向》……习近平主席关于推进二十国集团合作的重要讲话，彰显中国同二十国集团共同维护和建设开放型世界经济的决心，承载中国呼唤二十国集团秉持同舟共济伙伴精神的初心。

新时期呼唤更强的领导力。当前经济全球化遭遇波折，多边主义体制受到冲击，个别主要经济体协调意愿不足，国际合作动力减弱。二十国集团面临新的挑战，也肩负着共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容发展的历史责任。世界贸易组织总干事阿泽维多近日表示，期待本月底在日本召开的二十国集团领导人大阪峰会采取实际行动来缓解当前贸易冲突。国际货币基金组织总裁拉加德也于不久前指出，二十国集团政策制定者的当务之急是缓解当前贸易紧张局势，同时加快国际贸易体系现代化进程，包括就如何加强世贸组织规则达成共识，建立一个更开放、更稳定和更透明的现代贸易体系。瞩目大阪峰会，世界期待二十国集团拿出勇气，展示战略视野，促进世界经济健康发展。

时代呼唤更强的行动力。在二十国集团领导人杭州峰会上，包容增长首次同强劲、可持续、平衡增长目标同等并列，反映了国际社会对经济增长新的共识。坚持以人民为中心、支持世界经济真正公平发展，已成为二十国集团共同的目标。本月举行的二十国集团财长和央行行长会议核准了《二十国集团高质量基础设施投资原则》，强调高质量基础设施投资对促进可持续发展的积极作用，再度体现了二十国集团对于实现经济联动包容增长的努力。这一方向与第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间中方强调的“努力实现高标准、惠民生、可持续目标”不谋而合。

“无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。”二十国集团平台见证，中国领导人以深邃的洞察、高超的智慧，为世界经济发展把握方向，为国际社会寻找有效治理提供思路。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 02 版）

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