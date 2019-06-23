原标题：柬埔寨7层建筑倒塌已致18人死亡 救援仍在进行

中新社金边6月23日电 (记者 黄耀辉)柬埔寨西哈努克省西哈努克市七层建筑物倒塌事故，截止到当地时间23日，已造成18人死亡，24人受伤，现场搜救仍在进行。

柬埔寨一在建七层建筑发生坍塌

柬埔寨首相洪森宣布给予塌楼中每位遇难者亲属4000万瑞尔(约合1万美金)抚恤金，每位伤者500万瑞尔及伤情免费治疗。

22日晚，洪森通过网络发文称，西哈努克省大楼坍塌事故，对国家来说是一场悲剧，尤其对遇难者家属来说。为帮助解决眼前的困难，他决定向遇难者家属和受伤人员拨款，并给予受伤者免费的伤情治疗，同时继续关注搜救工作的进展。

22日晨5时左右，西哈努克省西哈努克市一栋在建的七层楼发生坍塌。西哈努克省省长润明当天向媒体表示，坍塌事故中，伤亡者均为柬埔寨籍工人，目前没发现包括中国人在内的其他外国人伤亡。

柬埔寨西哈努克省政府及警方当地时间6月22日证实，该省西哈努克市一栋正在建设的七层建筑当天早晨突然坍塌。

事故发生后，中国驻柬埔寨大使馆商务处紧急通知在柬西哈努克省中方企业，参与西哈努克市塌楼搜救工作，并出动大型挖机、土方车及救援人员，与柬埔寨王家军70旅救援队、当地警方等携手参与现场搜救。

据柬埔寨国土规划和建设部发言人盛洛介绍，发生坍塌的建筑物，没有申请“施工许可证”，该处工地曾两次被相关部门阻止施工。盛洛表示，柬埔寨法律规定，所有的建筑施工必须获“施工许可证”和“开工文件”，同时，承建公司必须拥有该国建设部发的建设执照。(完)

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