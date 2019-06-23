原标题：普京说俄罗斯不会放弃南千岛群岛

新华社莫斯科6月23日电（记者栾海）据俄罗斯媒体22日报道，俄罗斯总统普京日前说，俄不会放弃南千岛群岛（日本称北方四岛）。

据俄罗斯第一频道电视台网站22日报道，普京日前在回答该频道记者有关“俄将来是否会降下南千岛群岛上的俄罗斯国旗”这一问题时说，“我们没有那样的计划”。

普京还说，俄制定了一整套开发远东包括南千岛群岛的计划，“我们将发展远东地区的经济和基础设施”。

本月20日普京在电视直播节目“与普京直接连线”结束后说，他愿与日本首相安倍晋三继续就签订和平条约等问题进行对话。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

根据普京与日本首相安倍晋三近年会晤结果，俄日双方商定以1956年《苏日共同宣言》为基础，加快和平条约谈判进程。宣言中有关条款规定，苏联在条约缔结后向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹和齿舞。普京2018年11月指出，《苏日共同宣言》虽确认苏联在与日本签订和平条约后愿向后者移交两岛屿，但未说明这些岛屿主权归属。

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