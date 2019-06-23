美国将围捕2000个移民家庭？特朗普已宣布推迟行动

中新网6月23日电 综合报道，21日，美国总统特朗普指示移民和海关执法局(ICE)，从23日开始，在美国10大城市围捕收到递解令的无证移民家庭。但当地时间22日下午，特朗普宣布，他将推迟ICE突袭行动的实施，直到国会“拿出一个解决方案。”

“应民主党人的请求，我已经将遣返非法移民推迟了两周，看民主党人和共和党人是否能够一起合作，拿出一个方案解决庇护和南部边境的漏洞问题，”特朗普在社交网站“推特”中说，“如果不能，就将开始遣返！”

佩洛西：欢迎推迟行动决定，家人应该在一起

众议院议长佩洛西在“推特”上回应了特朗普的决定，“总统先生，我们欢迎推迟行动。全面的移民改革需要时间。家人应该在一起。”

佩洛西22日对突袭行动表示反对，称希望领袖们和社区组织的领导人“呼吁总统停止这种将家庭分裂，并向社区注入恐慌的野蛮行动。”

“这些家庭是我们社区和国家中的努力工作的一份子，”佩洛西说，“总统的行为没有区分违反身份和犯下严重罪行的人。总统和我们的移民社区必须知道，他们在美国拥有权利。”

政府官员透露，取消行动主要是担心泄露给媒体的细节，可能会危及ICE特工的安全。

行动针对10个城市、目标多达2000个家庭

当地时间22日早些时候，特朗普还在为这次行动进行辩护，称这些被针对的移民违反了法律。

“将被ICE逮捕的这些人已经被下达了递解令，”特朗普在推文中写道，“这意味着，他们已经违反了法律，逃离了法庭。这些都是应该回到他们自己国家的人，他们因为来到这个国家以及在这里滞留而违反了法律。”特朗普随后又发了一条“推特”说：“当有人非法进入我们国家，他们将被遣返！”

据报道，这次行动原本将从黎明前的突袭行动开始，预计将针对多达10个移民人数众多的城市，包括休斯敦、芝加哥、迈阿密、洛杉矶、纽约、亚特兰大、旧金山、巴尔迪摩、新奥尔良、丹佛，目标多达2000个家庭。

据美媒报道，代理国土安全部部长凯文·麦卡伦南一直敦促ICE，采取更有效的方法拘留一组约150个移民家庭，这些家庭拥有代理律师，但退出了法律程序并且潜逃。他警告称，广泛的行动可能会使儿童与父母分离。

特朗普此前曾宣布，ICE将开始驱逐“数百万”无证移民。“下周，ICE将开始驱逐数百万非法外国人，这些外国人非法进入美国。他们将和他们入境时一样被快速驱逐。”特朗普发推文表示。

行动已准备多日，计划以酒店作临时中转区

官员们表示，白宫已经与代理ICE局长马克·摩根，以及其他与麦卡伦南一同工作的ICE官员进行了直接沟通。

“由于执法的敏感性以及对ICE人员的安全和保障，该机构一如既往将不会在行动结束前，提供与执法行动有关的具体细节。ICE优先考虑逮捕和驱逐已经接受刑事定罪、有未决的刑事指控、被确定为国家安全或公共安全威胁、或者是逃犯的的非移外国人。”ICE发言人在一份声明中说。

“事实上，在2018财政年度，ICE的执法和驱逐行动逮捕的非裔中，有近90%的外国人已经受到刑事定罪，或有正等待处理的刑事指控。但是，正如本机构已经明确表示的那样，ICE将不再在潜在行动中，豁免可被驱逐的外国人。所有违反移民法的人都可能会被逮捕、拘留，并且如果发现可以通过最终命令将其驱逐的将会被从美国驱逐。”

白宫没有立即回应评论请求。

ICE一直在为持续多日的行动进行准备，并计划将酒店用作临时中转区，以便将父母和孩子拘留，直到所有家人团聚在一起并准备驱逐出境。官员们承认，他们不能立即驱逐出境的人可能会被逮捕，随后在脚踝佩戴监测设备后释放。

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