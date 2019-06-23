“脱欧”回忆录：公投三年后，“分手”仍艰难？

中新网6月23日电(郭炘蔚)三年前的6月23日，英国就是否脱离欧盟举行公投。与公投前的众多民调结果相反，英国民众以52%对48%的票数，选择了“脱欧”。

这只“黑天鹅”的诞生，直接导致了时任英国首相卡梅伦辞职。然而，三年过去，卡梅伦的继任者特雷莎·梅也将黯然下台，英国脱欧进程却仍然没有完成。

距离延长后的脱欧“最后期限”还有4个月的时间，英国脱欧进程仍然扑朔迷离。内有分歧难以弥合的议会，外有拒绝再谈协议的欧盟，这场“分手”，究竟要往何处去？

辞职二重奏

——哼小曲的卡梅伦与落泪的特雷莎

一场英国脱欧，已经“逼退”两任保守党首相。43岁即登上相位的卡梅伦，是英国约200年来最年轻的首相，而特雷莎·梅则被称为“铁娘子第二”，以冷静干练的形象著称。

但是，他们都在脱欧面前败下阵来。

2016年6月24日，在唐宁街10号门前，卡梅伦声音哽咽地声明将辞职，称英国人民选择了与他所支持的道路完全不同的方向，因而自己不再适合担任“掌舵人”。

不过，当特雷莎·梅于7月11日胜选后，正式宣布辞职的卡梅伦显得如释重负，转身走回首相府时不禁哼起了小曲儿，在大门关上的一刹那，他还说了一句“不错”。

而三年后的2019年5月24日，在同一地点，一身红色套装的特雷莎·梅也发表了自己的辞职演说。她表示，“无论是现在，还是将来，我都对未能实现脱欧深感遗憾。”

而在念出最后一句“我无比荣幸有机会服务我所热爱的国家”时，特雷莎·梅更是落下泪来，随后转身走向唐宁街10号的大门，背影极其落寞。

在退出政坛多年后，2019年1月，卡梅伦罕有接受访问称，未对决定举行脱欧公投一事感到后悔。但是，政客“撂挑子”容易，民众却要持续面对脱欧僵局带来的问题。

这三年来，英国内就脱欧议题内斗不止，支持与反对脱欧的两方民众多次举行游行示威。与此同时，持续的不确定性拖累英国经济，增长趋于疲软。

据研究公司BritainThinks的一项调查，超八成的受访英国人表示，已经受够了脱欧话题每天出现在新闻上；超六成的人相信，参与脱欧话题引起的焦虑有害精神健康。

那么，这个“潘多拉魔盒”是如何打开的呢？

脱欧回忆录

——误判加误判，拖延再拖延

自1973年英国正式成为欧共体成员后，一向有“光荣孤立”传统的英国就对该集团持矛盾态度。欧债危机和难民危机以后，英国国内的疑欧思潮愈发强烈。

2013年1月23日，为摆脱国内政治压力，卡梅伦承诺若他在2015年大选中获胜，将通过全民公投决定英国是否继续留在欧盟。此次大选中，保守党取得过半席位，得以单独组建政府，卡梅伦成功连任。

为了兑现承诺，2016年6月23日，英国举行脱欧公投。然而，出乎卡梅伦本人、保守党、甚至诸多专家意料的是，公投结果是，52%的英国民众赞成脱欧。

6月24日，卡梅伦引咎辞去保守党领袖及首相职位，启动保守党领导权争夺战。7月13日，卡梅伦正式辞任首相，由特雷莎·梅接任。

临危受命的特雷莎·梅，核心任务只有一个：带领英国脱欧。

2017年3月28日，特雷莎·梅致函欧盟，正式触发《里斯本条约》第50条，启动脱欧程序。为了获得更大席位优势，4月18日，她宣布提前大选。然而，在此次大选中保守党失去多数席位，不得不联合组阁。这被认为是其首相生涯中最严重的误判。

而与欧盟的谈判也并非易事，双方屡次交锋，直到2018年11月14日，脱欧协议草案方才公布。11月25日，欧盟27国通过了这份草案，随后欧盟宣布“谈判通道关闭”。

尽管这份协议得来不易，但却未能获得英国国内支持，尤其是有关北爱尔兰边境的“保障措施”备受争议。自2019年1月起，不同版本的协议先后四次遭英国议会下院否决，原定于3月29日的“脱欧”日期也被迫延迟至10月31日。

另一方面，受“脱欧”进程停滞的影响，5月，英国保守党先后在地方议会选举和欧洲议会选举中惨败。5月24日，梅黯然宣布将离场。6月7日，她正式辞去保守党领导人一职。

首相三部曲

——“下一位”能带来结果吗？

为什么连续两任首相都被脱欧击败？有分析认为，根本原因在于英国国内民意分裂，一半想脱、一半想留的现实令各方处境尴尬，而低效的党派政治也无益于弥合分歧。

6月20日，英国保守党党首暨下任首相人选的竞争进入了最终阶段，一直保持领先的脱欧派主将鲍里斯·约翰逊和“黑马”现任外交大臣亨特将展开对决。下一步，两人将举行一系列竞选活动，选择权则交给16万保守党党员，最终结果将于7月下旬正式公布。

在脱欧议题上，约翰逊坚称英国必须要在10月31日脱欧，不管有没有达成脱欧协议。他承认无协议脱欧会对英国造成伤害，但表示“得到好协议的方式，就是准备无协议脱欧”。

他也曾表示，如果和欧盟没有协商出更好的结果，会考虑扣留390亿英镑的脱欧分手费。他说：“若想取得好协议，金钱是绝佳的解决办法，也是很好的润滑剂。”

亨特在2016年“脱欧”公投中是“留欧”派，但此后改变立场支持“脱欧”。他表示，不排斥无协议脱欧，但表示这并非他最偏好的选项。

亨特认为，如果英国采取正确方法，欧盟方面会愿意重新谈判。他希望能够改变最具争议的爱尔兰边境保障措施(backstop)。亨特计划在10月31日完成脱欧，但不排除延长期限。

不过，欧盟已经多次表示，此前已达成的脱欧协议无法重新谈判。6月21日，欧盟理事会主席图斯克再次强调了这一点。

无论是约翰逊还是亨特最终胜出，留给唐宁街10号新主人的时间都非常有限。三年来难以解决的“脱欧”难题，后来者能够在3个月内解决吗？现在，谁都没有答案。(完)

(责编：刘叶婷、杨牧)