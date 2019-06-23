气候变迁可能破坏全球文化遗产 专家吁联合国保护

中新网6月23日电 据“中央社”报道，6月22日，专家警告称，气候变迁可能对全球珍贵的古文物或文化遗址造成“不可逆的损害”，并呼吁联合国保护全球主要的文化遗址。

据报道，学者专家22日参加希腊政府以及联合国教科文组织(UNESCO)等在雅典合办的研讨会，会中讨论气候变迁对世界文化遗产的威胁，并呼吁发展一套工具，对气候变迁带来的效应予以预测、测量，并采取相应对策。

在会中，学者专家提议，把这项议题纳入联合国9月纽约举行的联合国气候变迁峰会。

雅典卫城博物馆(Acropolis Museum)馆长潘德马利斯表示，尽管环境的破坏和恶化一向对古文物带来挑战，但这些威胁有加速的倾向，“规模不尽相同，造成的破坏更是不可逆。”

联合国政府间气候变迁问题小组(IPCC)2018年10月警告，全球变暖幅度正朝着灾难性的3摄氏度或4摄氏度增加，如要避免全球混乱，必须做出重大改变。

联合国秘书长古特雷斯在峰会前表示：“气候变迁不但对我们的未来，也对自然或文化遗产造成威胁。极端气候事件和气候变迁可能对古文物或遗址带来浩劫。”

据悉，学者专家在会中呼吁改进各项工具，例如以气候预测为基础的地图，好用来协助评估气候变迁造成的威胁并降低风险。

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