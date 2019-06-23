默克尔呼吁通过政治途径解决美伊紧张局势

新华社柏林6月22日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔22日说，国际社会应合作为伊朗和美国之间的紧张局势寻求政治解决途径。
默克尔当天在德国西部城市多特蒙德出席一个集会时说，寻求政治途径解决美伊紧张局势不能只是一个希望，国际社会应严肃认真地朝着这个方向努力。
默克尔说，海湾局势将成为下周举行的二十国集团峰会上的一个话题，德国将努力推动事情朝着政治和外交途径解决的方向发展。
默克尔还不点名地批评了企图将自己孤立于国际社会之外的国家。她说，如今在一些地方，不信任甚至成为政府的政策。国际政治依赖于合作，如果没有信任作为基础，国际政治将不会成功。
伊朗伊斯兰革命卫队20日发表声明，宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美制RQ-4无人机。美方随后证实无人机被击落，但称无人机当时位于国际空域。美国总统特朗普21日表示，美军20日晚本已准备对伊朗3处目标实施报复性打击，但他在行动开始前10分钟叫停了该行动。
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