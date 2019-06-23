海湾局势剑拔弩张 多国航空运营商宣布更改航线

伊朗在霍尔木兹海峡附近击落一架美军无人侦察机后，美国联邦航空局下令禁止国内航空运营商飞经事发空域，以免遭受误击。其他国家航空运营商21日相继宣布更改航线，避开素有海湾咽喉之称的霍尔木兹海峡上空。

美国联邦航空局20日警告：“地区紧张局势和军事行动进一步升级，给美国民航运营商带来风险，（客机）可能被误判或误认（为军机）”。

美联社报道，联邦航空局上月发布一份警示，提醒民航小心被伊朗的高射机枪手误认为军机。伊朗当时斥责美方这一说法。

向航空运营商提供安全指导的“全覆盖”安保集团说，一旦伊朗使用的防空系统出现失误，民航客机可能被误认为军事目标，因而应该避免这一区域。

美国联合航空公司、美国航空公司、达美航空公司20日宣布旗下航班将绕开伊朗领空。澳大利亚澳洲航空公司、英国航空公司、荷兰皇家航空公司、德国汉莎航空公司21日陆续宣布旗下航班将绕开霍尔木兹海峡和阿曼湾上空。

总部位于海湾国家的阿联酋航空公司、卡塔尔航空公司和阿提哈德航空公司的业务可能受到美方禁飞令影响。前两家企业尚未作出回应，后者说有应急预案。

伊朗伊斯兰革命卫队20日宣布击落一架侵入伊朗领空的美国无人驾驶侦察机。美国否认这一说法，称事发时无人机在国际空域。

伊朗21日传唤代表美国在伊朗利益的瑞士大使，抗议美方军机入侵。美国与伊朗1980年断绝外交关系，至今没有复交。美国在伊朗事务由瑞士大使馆代理。

伊朗革命卫队航空航天武装力量司令阿里·哈吉扎德21日接受伊朗国家电视台采访时说，革命卫队向美军无人机发射导弹前“屡次警告”，但对方没有回应。

伊朗国家电视台播放了据称从伊朗水域打捞起的美军无人机残骸画面，疑似RQ-4型“全球鹰”无人机的外壳，但镜头里没出现电线、电路板和电子设备碎片。

这一机型造价超过1亿美元，由美国诺思罗普-格鲁曼公司生产，翼展宽过波音737系列客机，可在近两万米高空持续飞行超过30个小时，全天候大范围收集地面目标的实时高清影像。

过去几年，伊朗声称“捕获”多架美国无人机，包括一架疑似属于美国中央情报局的RQ-170型“哨兵”无人机和至少3架波音公司研制的“扫描鹰”无人机。2014年，伊朗声称参照RQ-170“哨兵”无人机成功复制并测试自产无人机。

一名不愿公开姓名的美国政府官员告诉美联社记者，美军20日晚做好对伊朗境内目标发动有限军事打击的准备，但相关命令“突然”被撤销。

《纽约时报》以多名高级官员为消息源报道，总统唐纳德·特朗普授权军方格林尼治时间20日23时报复性打击伊朗雷达、导弹等目标，战机和战舰准备就绪，但听取内部激烈讨论后改变主意、取消命令。（王宏彬）（新华社专特稿）

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