滴滴在北海道开通出租车服务

人民网东京6月22日电（记者刘军国）滴滴6月21日宣布在北海道地区上线出租车召车服务。这是继东京、京都、大阪和兵库县等地开始该项服务以来，滴滴在日本业务取得的又一重大进展。

据悉，滴滴此次服务上线涵盖札幌、函馆和富良野等热门景区，这不仅可以服务本地居民及游客出行，也能够助力当地经济发展。

据悉，滴滴计划今年逐步将业务拓展到更多的日本城市。滴滴日本公司副社长林励在接受采访时表示：“我们坚信创新科技赋能传统产业，才能促进社会的进步。滴滴希望作为中国科技品牌的代表，凭借在智慧交通和出行领域的经验，与当地出租车公司、出租车司机、乘客以及行业内的相关人士保持密切的互动，为日本本地居民以及旅日游客提供更加方便、快捷的出行方案。”

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