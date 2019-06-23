上海合作组织比什凯克峰会成果座谈会在京举行

人民网北京6月22日电（杨倩） 6月21日，上海合作组织秘书长诺罗夫在京举行座谈会，介绍不久前结束的上合组织比什凯克峰会的主要成果，并就组织的发展前景与专家交换意见。来自国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所、中国国际问题研究院、上海国际问题研究院等机构的约三十位中国学者和国内外媒体代表出席了座谈会。

诺罗夫介绍，上合组织比什凯克峰会期间共签署了22份文件，内容涉及地区安全、禁毒、经济、环保等领域。其中最主要的成果是发表了《比什凯克宣言》，宣言反映了成员国关于进一步发展上合组织合作的共识，并重申了成员国在地区和国际问题上的立场。

秘书长介绍，峰会期间，与会者分析了组织在地区安全、经济、人文等领域的合作前景，并讨论了阿富汗、伊朗局势。

诺罗夫强调，成员国认为在相互贸易中扩大本币结算规模十分重要。为此，成员国将继续进行《上合组织成员国扩大本币结算份额路线图》制定工作。

在比什凯克峰会上，俄罗斯接任2019年-2020年上合组织轮值主席国。俄方计划组织90余场涵盖各层级、各领域的活动。

诺罗夫称，2021年上海合作组织将迎来20周年，届时在塔吉克斯坦首都杜尚别将举行上合组织成立20周年元首理事会。

秘书长说，成员国领导人支持就组织各领域的发展开展调研工作。为此，上合组织秘书处正筹建咨询委员会，邀请成员国外交官员和专家学者为组织的发展建言献策。

随后，专家们围绕“加强上合组织在经贸、投资和金融”“推动上合与东盟合作”等议题展开讨论，秘书长认真听取了专家的意见和建议。

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