音乐为中日架起友情桥梁

第九届全日本青少年汉语卡拉OK大赛选手与嘉宾合影

人民网东京6月22日电（记者刘军国）日本樱美林大学孔子学院主办的第九届日本青少年汉语卡拉OK大赛22日在该校举行。

当天下午1时，第九届全日本青少年汉语卡拉OK大赛正式拉开帷幕。来自东京大学、大阪大学、北海道大学、庆应义塾大学、早稻田大学、关西大学、樱美林大学等14所大学的学生及刚走出校园不久的青年选手们先后献唱。悦耳的汉语歌曲一首接一首，场下的观众时而沉浸在抒情的旋律中，时而又被选手的劲歌热舞感染得手舞足蹈。全部选手演唱完毕后，中国旅日曲艺表演者王文强为大家带来了“变脸”表演，引得大家阵阵惊奇与欢呼。

经过评审们的严格评审，本次大赛共选拔出20组优胜者。樱美林大学孔子学院将于今年9月带领他们前往中国同济大学浙江学院进行最后的总决赛，让日本选手在亲身体验中国社会的同时，将日本青少年暖暖的友情直接传递给中国民众，让中国民众亲身感受这份漂洋过海的热情。

樱美林大学孔子学院常年致力于开展面向青少年的丰富多样的文化活动，培养日本青少年对汉语及中国文化的兴趣，成效显著。自首届全日本青少年卡拉OK大赛成功举办以来，已过去13年。13年来，选手们用热情美妙的歌声向我们传达了他们对汉语及中国文化的热爱，也用他们在学习、工作、生活中的实际行动，用他们青春的每一天唱出了中日友好的美妙旋律。

本次大赛从今年3月开始筹备，共收到来自北至北海道、南至九州的15个都道府县近百名日本选手报名参赛。经严格筛选，最终45组选手（共53人）站在了今天的舞台，用汉语唱出他们对中国及中国文化的热情。

评审团由樱美林大学校长助理、孔子学院院长杨光俊，神户松阴女子学院大学外国语教育中心主任古川典代等五人组成。樱美林大学孔子学院教师渡部修士与樱美林大学汉语专业一年级学生加藤花那担任主持。（完）

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